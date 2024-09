AFP Mohammed al-Fayed

NOS Nieuws • vandaag, 14:51 Nu al zestig vrouwen beschuldigen Mohammed al-Fayed van seksueel misbruik

Het aantal vrouwen dat Mohammed al-Fayed beschuldigt van seksueel misbruik is opgelopen naar zestig. Vorige week werd de BBC-documentaire Al Fayed: Predator at Harrods uitgezonden, waarin twintig vrouwen zeggen dat ze zijn misbruikt door de oud-eigenaar van het Londense warenhuis Harrods en voetbalclub Fulham. Sindsdien hebben nog veertig vrouwen zich gemeld.

De documentaire toont hoe het misbruik van de vrouwen door Al-Fayed gebeurde. Ook wordt verteld over de angstcultuur bij Harrods en wordt getoond hoe de omgeving van Al-Fayed het misbruik verdoezelde. Het warenhuis bood vorige week excuses aan en erkende dat het tekortgeschoten is in de zorg voor de slachtoffers.

Vijf vrouwen in de documentaire zeggen door de miljardair verkracht te zijn en acht spreken van seksueel misbruik en poging tot verkrachting. De zakenman dreigde dat de slachtoffers niet naar de politie moesten stappen.

'Enorme respons'

Het is niet de eerste keer dat Al-Fayed in verband wordt gebracht met misbruik. Vanaf de jaren 90 tot aan 2018 werden er ook al meldingen gedaan door oud-medewerkers, wat in sommige gevallen leidde tot een politieonderzoek, maar zonder resultaat. De miljardair heeft de aantijgingen altijd ontkend. De vrouwen in de documentaire zeggen dat ze er nu pas over durven te praten, omdat Al-Fayed vorig jaar is overleden.

"De respons was simpelweg enorm", zeggen de advocaten van de slachtoffers. Zij verwachten dat nog meer vrouwen zich zullen uitspreken. Gisteren deed de Londense politie nog een oproep aan slachtoffers om zich te melden. De politie zegt specialistische teams te hebben die zich bezighouden met de zaak.

Mohammed Al-Fayed is de vader van Dodi al-Fayed, die in 1997 samen met prinses Diana omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs.