NOS Nieuws • vandaag, 13:17 Rij van honderden meters bij nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Ruim twee jaar na de aankondiging is in de Efteling de nieuwe attractie Danse Macabre geopend. Kort nadat het attractiepark in Kaatsheuvel de deuren had geopend, stond er al een wachtrij van zeker vier uur.

De eerste fans stonden al rond 06.00 uur voor de poort van de Efteling te wachten, schrijft Omroep Brabant. Rond 07.30 uur stonden er honderden mensen. Normaal gesproken gaat het park om 10.00 uur open, maar vanwege de drukte mochten bezoekers al een uur eerder naar binnen.

Bezoekers renden meteen naar de nieuwe attractie. "We hadden vandaag wel drukte verwacht, maar dit overtreft onze verwachtingen", laat de Efteling weten. Al snel was de rij voor de Danse Macabre bijna een kilometer lang, terwijl andere attracties nagenoeg leeg bleven.

Danse Macabre, die 35 miljoen euro kostte, is gemaakt als vervanger van het Spookslot. "Die attractie was verouderd", vertelt pretparkexpert Klaus Hoven, verbonden aan de Breda University of Applied Sciences. "Waar andere parken dan kiezen om een ritsysteem te updaten of elementen te vernieuwen, heeft de Efteling een compleet nieuw themagebied gebouwd."

"Het is bijzonder dat daarbij wel het griezelthema behouden is gebleven", zegt Hoven. Pieter Cornelis, vrijetijdswetenschapper en voormalig onderzoeker bij de Efteling, beaamt dat: "Het gebeurt niet vaak dat een attractie wordt vervangen door een attractie in dezelfde stijl, zeker niet in de geschiedenis van de Efteling."

Het Spookslot werd in 1978 geopend en was de eerste grote attractie buiten het Sprookjesbos. De attractie, ontworpen door Ton van de Ven, toonde de ruïne van een oud-Keltisch kasteel waar spoken tot leven kwamen op de bekende muziek Danse macabre, van componist Camille Saint-Saëns.

In 2022 werd bekend dat het Spookslot plaats moest maken voor een nieuwe, moderne attractie. Het was toen al een tijd de minst gewaardeerde attractie van de Efteling. Toch waren fans teleurgesteld: "Met de sloop van het Spookslot berooft de Efteling zich van haar ziel", zei werkgroep Nostalgische Efteling. In korte tijd verzamelden ze bijna 10.000 handtekeningen tegen de sloop, maar de attractie ging alsnog tegen de vlakte.

Cornelis en Hoven denken dat fans toch blij zijn als ze de nieuwe attractie zien. "Je ziet het DNA van het Spookslot terug in Danse Macabre. Ze zijn op een eigentijdse manier verder gegaan met oude ontwerpen van Ton van de Ven", legt Cornelis uit. "Er zijn enkele elementen overgenomen en er is een nieuw verhaal bedacht rondom de muziek", zegt Hoven, "maar het is wel een totaal andere beleving geworden".

Volgens Hoven is Danse Macabre een soort attractie die we niet eerder in Nederland hebben gehad, maar hij verwacht dat het "net zo'n icoon" zal worden als het Spookslot.

