Geen 'Danse macabre' meer, Spookslot verdwijnt uit Efteling

Het Spookslot, een van de oudste attracties van de Efteling, verdwijnt na de zomer uit het park. Het spookhuis moet plaatsmaken voor een overdekte attractie en een nieuw hotel. In 2024 moet dit nieuwe 'themagebied' klaar zijn.

"De attractiecapaciteit van de Efteling wordt met deze toevoeging aanzienlijk uitgebreid. Naar verwachting kunnen straks ongeveer 1250 bezoekers per uur de nieuwe attractie beleven", schrijft het park. Later volgt meer informatie over een 'afscheidsmoment' van het Spookslot.

Omdat de Efteling vanwege de coronamaatregelen al enige tijd gesloten is, is het attractiepark al begonnen met de werkzaamheden. Een deel van de parkeerplaats is momenteel ingericht als bouwplaats, omdat het nieuwe hotel wordt gebouwd naast de hoofdingang.

Danse macabre

Het Spookslot werd in 1978 geopend en was de eerste grote attractie buiten het Sprookjesbos. De attractie toont de ruïne van een oud-Keltisch kasteel, waarin bezoekers naar een acht minuten durende hoofdshow kunnen kijken. De bekende muziek (Danse macabre) is van de hand van de Franse componist Saint-Saëns en het ontwerp van het spookhuis is in de stijl van Anton Pieck.

Benieuwd hoe de attractie van binnen eruitziet? Kijk dan deze YouTube-video: