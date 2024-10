ING boekt recordomzet, maar ziet ook de kosten stijgen

Stroppenpot

Opvallend is dat ING aanzienlijk meer geld in de stroppenpot moest stoppen. Dat is het geld dat nodig is als blijkt dat klanten hun betalingsverplichtingen niet kunnen voldoen. In het derde kwartaal van 2023 was er nog 15 miljoen euro nodig om dit verlies op te vangen. Een jaar later staat er een bedrag van 191 miljoen euro in de boeken.