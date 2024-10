ANP Foto ter illustratie

vandaag, 08:53 'Draai huurwet terug', zegt president Knot van De Nederlandsche Bank

De Wet betaalbare huur pakt van voormalig minister De Jonge van Wonen pakt verkeerd uit en kan daarom beter worden teruggedraaid. Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank (DNB). "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", concludeert hij.

Knot deed zijn uitspraken in een interview met persbureau ANP op de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds in Washington. De woonwet van De Jonge ging in juli in, met als doel om via meer regels voor de huurmarkt meer betaalbare huurwoningen beschikbaar te maken. Onder meer een maximale huurprijs moest hier aan bijdragen.

Maar volgens Knot is juist het tegenovergestelde gebeurd. Het aantal beschikbare huurwoningen is geslonken en huurprijzen zijn niet omlaag gegaan. Diverse verhuurders zouden hun woningen te koop hebben gezet vanwege de maximum huurprijs in het middensegment. Ook willen verschillende investeerders daarom geen nieuwe huurwoningen bouwen.

Doorgaans laat de DNB-baas zich niet uit over politieke besluitvorming. "Ik wil niet een politiek oordeel vellen over een wet die uiteindelijk ook door het parlement is aangenomen", zegt Knot. "Maar ik kijk wel naar de consequenties."