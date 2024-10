Meer omzet en winst voor Meta en Microsoft, mede door gebruik AI

Bij Meta steeg de nettowinst in het derde kwartaal met 35 procent tot 15,7 miljard dollar (14,5 miljard euro). De omzet groeide met 19 procent naar 37,4 miljard euro. Volgens topman en oprichter Mark Zuckerberg zijn er veel verbeteringen doorgevoerd om AI te gebruiken binnen de apps en bedrijfsactiviteiten van Meta.

Zo zet Meta AI onder meer in om advertenties effectiever bij geïnteresseerde gebruikers onder de aandacht te brengen. Advertenties vormen het grootste deel van Meta's omzet.

Ook nettowinst Microsoft stijgt

Microsoft heeft veel van zijn op AI gebaseerde technologieën geïntegreerd in zijn producten. De opkomst van AI heeft veel veranderd in de werkwijzen bij Microsoft, zei topman Satya Nadella in een toelichting op de cijfers.