AFP Oostenrijkse privacy-expert Max Schrems in 2023

NOS Nieuws • vandaag, 13:00 Tik op de vingers voor Facebook vanwege datagebruik voor advertenties

Het socialemediabedrijf Meta mag op zijn platforms niet zomaar persoonlijke data van mensen verzamelen, opslaan en gebruiken om gerichte advertenties aan te bieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald.

Het oordeel van het hof volgt op een rechtszaak die privacy-activist Max Schrems in Oostenrijk had aangespannen tegen Meta. Hij kreeg advertenties te zien op Meta-platform Facebook die gericht waren op homoseksuele personen, terwijl hij op zijn Facebook-profiel nooit iets over zijn seksuele geaardheid had gedeeld.

Dat had hij wel gedaan in een openbaar discussiepanel. Omdat Meta de persoonsgegevens van Facebook-gebruikers verzamelt op zowel het eigen sociale netwerk als daarbuiten, met behulp van plug-ins en cookies, had het ook gegevens over de geaardheid van Schrems vergaard.

Het Hooggerechtshof van Oostenrijk had het Europese Hof gevraagd te beoordelen of Meta die informatie zomaar mocht gebruiken. Dat is dus niet het geval, oordeelt het hof in Luxemburg, ook al had Schrems zelf zijn geaardheid naar buiten gebracht bij een discussiepanel.

Instellingen en tools

"Een online sociaal netwerk zoals Facebook kan niet alle verkregen persoonsgegevens gebruiken voor gerichte reclame, zonder beperking in tijdsduur en zonder onderscheid in de soort gegevens", aldus het hof. De rechters verwezen hierbij naar de EU-privacyregels die zijn ondergebracht in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meta zegt in een reactie dat het juist veel heeft geïnvesteerd om de privacy voor gebruikers te waarborgen. Ook zou het geen gegevens in aparte categorieën zetten om advertenties te personaliseren. "Iedereen die Facebook gebruikt, heeft toegang tot een breed scala aan instellingen en tools waarmee wordt vastgelegd hoe we de informatie van mensen gebruiken", zei een woordvoerder van Meta.

De advocaat van Schrems zei in een verklaring dat volgens de uitspraak van het EU-hof alleen een klein deel van de data van Meta mag worden gebruikt voor advertenties, ook als gebruikers toestemming geven voor advertenties. "Deze uitspraak geldt ook voor elk ander online advertentiebedrijf dat geen strikte regels voor het verwijderen van gegevens hanteert", zei ze.