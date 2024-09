Ruim 100 bedrijven ondertekenen AI-pact, maar Apple, Meta en X ontbreken

Gedeeld belang

"Ze committeren zich vrijwillig aan een aantal eisen vanuit de wetgeving die deels nog moet ingaan", zegt Mona de Boer, die als expert op het gebied van verantwoordelijk gebruik van kunstmatige intelligentie is verbonden aan accountantskantoor PwC. "Het pact moet 'best practices' stimuleren."

Risico's

Het grootste risico is ongewenste profilering, denkt De Boer. "Dat gaat dan om het gebruiken van een grote hoeveelheid gegevens om vervolgens voorspellingen te doen over het gedrag van mensen, die negatief voor hen uitpakken." In februari 2025 treedt een nieuw deel van de wetgeving in werking. Het wordt dan onder meer verboden voor opsporingsdiensten om AI te gebruiken om te voorspellen of iemand een misstap zal begaan of dat heeft gedaan.