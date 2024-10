Reuters Ruud van Nistelrooij

NOS Voetbal • vandaag, 12:29 Van Nistelrooij klaar voor rol als interim-trainer: 'Enorme eer om club te leiden waar ik van hou'

Door het ontslag van Erik ten Hag is Ruud van Nistelrooij woensdagavond de interim-trainer van Manchester United tijdens het bekerduel met Leicester City. Op de website van de Engelse club vertelt de voormalig topspits over zijn gevoelens voor de Red Devils en wat er nodig is voor sportief herstel.

"Het is een enorme eer om zo lang als nodig de club te leiden waar ik van hou", aldus Van Nistelrooij.

"Ik kan beloven dat ik er alles aan zal doen om, in welke hoedanigheid dan ook, te proberen de huidige situatie te veranderen. We hebben de potentie van de huidige selectie gezien dit seizoen, maar het is ook duidelijk dat het niet vaak genoeg is geweest."

Van Nistelrooij werd afgelopen zomer door Erik ten Hag als assistent-trainer teruggehaald naar Old Trafford. Het vertrek van zijn landgenoot doet de Brabander dan ook veel.

Getty Images Ruud van Nistelrooij (l) en Erik ten Hag

"Zoals iedereen zich ongetwijfeld kan voorstellen, schrijf ik dit bericht met een enorme hoeveelheid gemengde emoties. Ik zal Erik altijd dankbaar zijn dat hij mij deze kans heeft gegeven. Het doet mij pijn om hem te zien vertrekken."

'Handen ineenslaan'

Van Nistelrooij heeft een duidelijk idee wat er moet gebeuren om met Manchester United weer de weg omhoog in te slaan.

"Dit is het moment voor iedereen bij de club om samen te werken, alles te geven en het tij te keren dit seizoen nu we nog tijd hebben. Uit mijn ervaringen als speler en als coach hier kan ik met zekerheid zeggen dat wanneer spelers, staf en supporters de handen ineenslaan, Manchester United niet meer te stoppen is."