Oranje-doelman Flekken pakt heldenrol met stoppen beslissende strafschop: 'Echt blij'

Oranje-doelman Mark Flekken heeft dinsdagavond zijn club Brentford aan een plek in de kwartfinale van de EFL Cup geholpen. De 31-jarige Limburger wist in de strafschoppenserie tegen Sheffield Wednesday de laatste en beslissende inzet te stoppen.

"Je ziet me niet vaak lachen, maar ik ben echt heel blij met het feit dat ik de beslissende redding kon verrichten."

"De analyse-afdeling en ook Manu (Sotelo, keeperstrainer, red.) verdienen de complimenten. Ik geef niet te veel prijs over onze aanpak, want misschien hebben we nog een strafschoppenserie dit seizoen."