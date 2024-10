ANP

Manchester United vecht zich terug tegen Brentford, Kluivert doet Arsenal pijn

Manchester United heeft op Old Trafford een achterstand tegen Brentford omgebogen naar een 2-1 zege. Het zijn drie hele belangrijke punten voor Erik ten Hag, wiens positie als trainer van United onder hevige druk staat.

Arsenal leed later op de avond zijn eerste nederlaag van het seizoen. Op bezoek bij Bournemouth werd het 2-0 voor de ploeg van invaller Justin Kluivert, die een goal en een assist achter zijn naam kreeg.

NOS

Manchester United staat nu op de elfde plaats in de Premier League. Ten Hag koos voor Matthijs de Ligt in de basis. Noussair Mazraoui, onlangs geopereerd aan zijn hart, en Joshua Zirkzee vielen in de tweede helft in.

Dat United uiteindelijk won van Brentford was dik verdiend, maar de openingsfase was voor de bezoekers uit Londen. In de eerste twintig minuten was Brentford, met Mark Flekken op doel, beter aan de bal en drukte het de thuisploeg geregeld naar achteren.

Na een minuut of twintig begon het ook bij United aardig te draaien. Christian Eriksen kreeg na een half uur spelen een enorme kans, maar schoot van dichtbij hoog over.

Pech De Ligt

De Ligt was vroeg in de wedstrijd met zijn hoofd tegen de knie van een tegenstander geknald en kort voor rust begon zijn hoofdwond weer te bloeden. De scheidsrechter stuurde hem naar de kant voor een behandeling, precies toen Brentford een corner kreeg. In absentie van De Ligt kopte Ethan Pinnock de openingstreffer binnen.

ANP

Ten Hag protesteerde hevig en kreeg geel. Na rust oogde zijn ploeg getergd en ging United vol in de aanval. Dat leverde al snel een mooie goal op, toen Alejandro Garnacho een voorzet van Marcus Rashford met binnenkant voet binnen volleerde.

Daarna ging United fanatiek op jacht naar een tweede doelpunt. Die viel in 62ste minuut. Eriksen speelde in, Bruno Fernandes gaf een hakje en spits Rasmus Højlund stiftte raak.

Invaller Zirkzee kreeg nog een goede kans op de 3-1, maar de Nederlander nam de bal niet goed mee.

Kluivert doet Arsenal pijn

Justin Kluivert deed Arsenal dus veel pijn, maar de Londenaren maakten het zichzelf ook niet makkelijk: William Saliba mocht na een half uur vertrekken voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Maar ook met tien was Arsenal aanvankelijk nog beter.

Pro Shots Justin Kluivert is het middelpunt van de feestvreugde

Gabriel Martinelli kreeg een dijk van een kans, maar keeper Kepa redde. Na ruim een uur kwam Kluivert binnen de lijnen en tien minuten later verlengde hij een hoekschop, waardoor Ryan Christie de bal hard binnen kon schieten.

Toen in de 79ste minuut de bal op de stip ging, eiste Kluivert dit buitenkansje op. Hij schoot de bal uiterst kalm binnen.

Tottenham wint stadsderby

Tottenham Hotspur won eerder op de dag in eigen huis met 4-1 gewonnen van West Ham United. De Noord-Londenaren maakte in de tweede helft in korte tijd het verschil.

Micky van de Ven stond in de basis bij de thuisploeg, oud-Ajacied Mohammed Kudus begon bij West Ham, Crysencio Summerville en Edson Álvarez begonnen op de bank.

Van de Ven herstelde zich tegen West Ham goed van zijn slechte optreden bij het Nederlands elftal tegen Duitsland. Maar ook hij kon niet voorkomen dat Kudus na een minuut of twintig een voorzet van rechts kon binnenschieten.

ANP

West Ham kreeg in de eerste helft de beste kansen en kwam dus op voorsprong, maar Tottenham had het beste van het spel. Kort voor rust werd het via Dejan Kulusevski gelijk.

Na een fraaie goal van Yves Bissouma in de 52ste minuut stortte West Ham helemaal in. Twee minuten na de 2-1 scoorde Son Heung-min met wat mazzel, waarna hij de wedstrijd in de zestigste minuut helemaal besliste.

Getty Kudus geeft Van de Ven een duw in het gezicht

Kudus, die een erg sterke wedstrijd speelde, verloor kort voor het laatste fluitsignaal zijn hoofd. Hij trapte na bij Van de Ven, gaf hem daarna een zet in zijn gezicht en deelde tenslotte nog een tik uit aan Pape Sarr.

De Ghanees leek weg te komen met geel, maar na ingrijpen van de VAR moest Kudus toch van het veld af.