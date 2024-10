AFP De schade is groot, onder meer hier in Picanya, bij Valencia

NOS Nieuws • vandaag, 09:25 • Aangepast vandaag, 13:48 64 doden door zware overstromingen in zuidoosten Spanje

In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 64 mensen omgekomen als gevolg van het noodweer van gisteren, meldt de Spaanse publieke omroep RTVE op basis van officiële bronnen.

62 slachtoffers vielen in de regio Valencia. Ze werden onder meer gevonden in gemeenten rondom de stad Valencia, als Torrent, Paiporta, en Alcudia. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen en baby's. Ook kwam een persoon om het leven in de stad Mira, in Cuenca. Het gaat daar om een vrouw van 88 jaar. Bronnen melden aan RTVE dat er ook een overleden persoon is gevonden in de stad Letur, in de provincie Albacete.

Zware hagel- en regenbuien veroorzaakten gisteren overstromingen in het zuidoosten van het land. Op sommige plekken viel meer dan 400 millimeter regen. Wegen en straten kwamen onder water te staan en hagelstenen ter grootte van golfballen veroorzaakten schade aan huizen en voertuigen.

1:17 Overstromingen door extreem weer in Zuid-Spanje

Vooral de regio Valencia is getroffen. Hulpdiensten hebben moeite om mensen te bereiken die in nood zitten. Er zijn afgelopen nacht bijna 200 mensen gered. Sommigen zijn naar brandweerkazernes gebracht, die nu als schuilplaatsen worden ingezet.

Vrijwel alle autowegen zijn afgesloten. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook om de hulpdiensten meer ruimte te bieden. In de regio Valencia zet het leger meer dan duizend noodkrachten in, die samen met de hulpdiensten optrekken. Ook worden er extra helikopters ingezet.

Nog altijd zitten honderden mensen, onder wie kinderen, vast. Bewoners van de gemeente Sedaví, bij Valencia, zagen vannacht hoe mensen nog vastzaten in hun auto. Ze hoorden hen schreeuwen om hulp. Hun voertuig was volledig omringd door water, waardoor ze de deur niet openkregen en er niet uit konden. In een andere video op sociale media is een vrouw te zien die zich probeert vast te klampen aan enkele takken.

Horta Noticias Het water sleurde deze voertuigen mee

"Gisteren was de ergste dag van mijn leven", zegt de burgemeester van Utiel, bij Valencia, tegen RTVE. "We zaten als ratten in de val. Auto's en vuilcontainers stroomden door de straten. Het water steeg tot drie meter."

Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist, vooral rond Valencia en in de stad Letur, in de provincie Albacete. Die stad kreeg ook te maken met hevige overstromingen. Onder meer twee medewerkers van de gemeente werden met hun auto meegesleurd door het water. Dat voertuig is volgens omroep RTVE nog altijd niet teruggevonden.

De Nederlandse alarmcentrale Eurocross heeft achttien meldingen binnengekregen na de hagel- en regenbuien in het zuidoosten van Spanje. Nederlanders melden zich voornamelijk met vragen over extra reis- en verblijfskosten en over vervangend vervoer omdat hun auto niet meer bruikbaar is.

Bij de ANWB hebben zich twaalf Nederlanders gemeld die hun vlucht hebben gemist of niet bij hun huurauto kunnen komen. Ook zitten er meldingen tussen van mensen die geen contact kunnen krijgen met familie in het gebied.

Condoleances en steun

De Spaanse koning Felipe en premier Sánchez hebben de nabestaanden van de meer dan vijftig doden gecondoleerd. "Sterkte, moed en alle noodzakelijke steun voor alle getroffenen", schrijft het koninklijk huis in een bericht op X. Ook bedanken ze de hulpdiensten en het leger. Premier Sánchez zegt dat de getroffenen de hulp krijgen die ze nodig hebben "zodat ze hun huis en hun leven zo snel mogelijk weer kunnen opbouwen".

De overheid heeft een telefoonnummer geopend waar mensen die hun familie kwijt zijn terechtkunnen met vragen. De regering heeft ook een crisiscomité opgericht om de veroorzaakte schade te beoordelen.