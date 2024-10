Reuters Straten staan onder water in in Llombai, Valencia op 29 oktober 2024

NOS Nieuws • vandaag, 03:39 Meerdere doden door zware overstromingen in Spanje

In de regio Valencia in Spanje zijn meerdere doden gevallen door zware overstromingen. De president van de lokale regering van de provincie Valencia heeft gemeld dat er lichamen zijn gevonden door reddingsteams in de regio Valencia.

Hij vertelde daarbij niet om hoeveel mensen het gaat. "Uit respect voor de betrokken families delen we niet meer informatie", zei hij tegen verslaggevers.

De Spaanse nieuwszender RTVE meldde eerder dat er minstens zeven personen vermist waren. De hulpdiensten waren op zoek naar zes personen in de plaats Letur in de provincie Albacete. Daarnaast werd er gezocht naar een vrachtwagenchauffeur die in Alcudia in de provincie Valencia is verdwenen toen hij een ravijn probeerde over te steken.

Code rood

Stortregens die over Zuidoost-Spanje trokken, hebben gisteren wegen en steden onder water gezet. In delen van Málaga en Valencia gold enige tijd code rood vanwege de overvloedige regenval. In de zwaarst getroffen gebieden adviseerden lokale autoriteiten burgers hun huis niet te verlaten.

Op sommige plekken viel in een uur tijd 120 millimeter regen. Op beelden op sociale media was te zien dat straten onder water staan. Vanwege het noodweer zijn scholen, parken en meerdere havens in Valencia gesloten.