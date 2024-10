Reuters In Valencia staan straten onder water

NOS Nieuws • vandaag, 15:25 • Aangepast vandaag, 21:21 Zes vermisten en veel schade door overstromingen en noodweer in Zuid-Spanje

Bij overstromingen in de Spaanse regio Castilla La Mancha zijn zes mensen vermist geraakt. Noodweer in het zuiden en oosten van Spanje veroorzaakt schade aan woningen en auto's.

Hagelstenen ter grootte van golfballen hebben veel schade aangericht en honderden voertuigen hebben deuken of kapotte ruiten. Verder zijn huizen en scholen beschadigd, staan wegen onder water en zijn zonnepanelen verwoest, schrijft de krant El País.

Hulpdiensten kwamen zo'n 200 keer in actie en tientallen mensen die vastzaten in auto's of huizen moesten worden gered. Door de hevige neerslag viel op meerdere plekken de stroom uit.

"Het leek het einde van de wereld", zegt een inwoner van El Ejido. De felle hagelbui duurde meer dan een halfuur, melden lokale media.

0:35 Enorme hagelstenen zorgen voor beschadigde auto's in Zuid-Spanje

"Wat ons de meeste zorgen baart, is het platteland", zegt een gemeenteraadslid. 12.000 hectare aan kassen zou zijn getroffen door de zware hagelbui. Er is voor meer dan 30 miljoen euro aan schade aan de oogst, schat een lokale landbouworganisatie.

"Vruchten van een halve kilo zijn door de hagel in tweeën gebroken. We hebben bijna alles verloren", zegt een tomatenteler tegen El País.

Ook elders in Spanje vallen zware buien. In delen van Málaga en Valencia gold enige tijd code rood vanwege de overvloedige regenval. "Er vallen enorme hoeveelheden, de situatie is uitzonderlijk", meldt het Spaanse weersinstituut op X.

Op sommige plekken viel in een uur tijd 120 millimeter regen. Op beelden op sociale media is te zien dat straten onder water staan. Vanwege het noodweer zijn scholen, parken en meerdere havens in Valencia gesloten.

Weerman Marco Verhoef: "Spanje en ook Portugal hebben te maken met een lagedrukgebied dat min of meer vast ligt. Het ligt er uiteindelijk dan ook meerdere dagen. Om het land heen zit zeker aan de kant van de Middellandse Zee heel warm water, waardoor makkelijk veel vocht in de lucht terechtkomt. Doordat de lucht boven de 5 kilometer hoogte ook nog eens heel koud is, ontstaan sterke verticale luchtstromen. Daardoor ontstaan grote buienwolken, die veel regen in korte tijd, hagel en onweer kunnen brengen."