NOS Nieuws • vandaag, 20:32 Listen Up! wint prijs voor beste jeugdfilm van het jaar

Op het Cinekid-festival in Amsterdam is Listen Up! uitgeroepen tot beste jeugdfilm van het jaar. De jury, bestaande uit zes kinderen tussen de 12 en 15 jaar, gaf de Noorse film de CJP Jeugdjury Award. De winnaar werd bekendgemaakt in het NOS Jeugdjournaal.

"Het is gewoon een hele goede film, grappig en informatief", zeggen de juryleden. "Je krijgt een kijkje in het leven van iemand die je normaal niet ziet." Bij het jureren werd gelet op muziek, camerawerk, tempo, acteerwerk, verhaallijn en actualiteit.

Listen Up! gaat over de 15-jarige Mahmoud, die in een flat woont in Oslo. De zomervakantie brengt hij het liefst door met zijn Somalische vriend Arif, maar als er familiebezoek uit Pakistan komt, moet hij zijn oom de stad laten zien, samen met zijn broertje Ali. Mahmoud ontdekt dat zijn broertje een meisje wil zijn, wat zijn kijk op de wereld verandert. Het is een verfilming van de in Noorwegen populaire roman Hør her'a!.

Het festival Cinekid is naar eigen zeggen het grootste festival in de wereld over films en media voor kinderen. Het vindt jaarlijks plaats in de herfstvakantie in Amsterdam, maar de bewuste films worden op veertig plekken in het land gedraaid.