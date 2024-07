ANP Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 12:21 'Film Inside Out 2 maakt puberemoties herkenbaar'

Vandaag gaat de film Inside out 2 in Nederland in première. De Pixar-film speelt zich net als in deel 1 voor een groot deel af in het hoofd van het meisje Riley, waarin verschillende typetjes haar emoties uitbeelden. En dat kan helpen bij het begrip voor het puberbrein, zeggen experts.

In deel 1 waren dat Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. In het tweede deel, waarin Riley 13 jaar wordt, komen daar nieuwe emoties bij, zoals Afgunst, Verveling en Verlegenheid. Veel van de aandacht gaat in deel 2 naar "Anxiety", ofwel een combinatie van angst, bezorgdheid en piekeren.

De makers van de Inside Out-films hebben veel gesproken met Dacher Keltner, een Amerikaanse hoogleraar psychologie die veel onderzoek doet naar emoties.

"Die hebben ze echt heel veel vragen gesteld over, hoe werkt het met emoties en waarom hebben we ze dan?", zegt mediapsycholoog Rebecca de Leeuw van de Radboud Universiteit in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat zie je helemaal terug in beide films. Je ziet wat er met Riley gebeurt als ze in de puberteit komt. Ze hebben heel mooi in beeld gebracht en concreet gemaakt hoe dat in haar hoofd werkt. Heel herkenbaar voor ouders en pubers zelf."

Sociale intelligentie

Alle zogenoemde 'zelfbewuste emoties' komen aan bod, zegt De Leeuw. "Die komen in de puberteit natuurlijk veel meer om de hoek kijken. Omdat je meer abstract kan denken, ben je ook meer in staat om te denken wat mensen van je vinden of over je denken."

Hierdoor heeft 'anxiety' een belangrijke rol in deze film, zegt De Leeuw. "Wat ik goed vind aan de film is dat getoond wordt dat dat een goede emotie is, die je helpt en scherp houdt. Dat het je veel kan brengen als je dat hebt, maar dat het niet de bedoeling is dat het de boel overneemt, dat het te veel wordt."

De Leeuw deed naar aanleiding van de eerste film ook onderzoek naar hoe verhalen betekenisvol kunnen zijn voor kinderen. "We zagen heel duidelijk dat het de sociale intelligentie kan vergroten. Kinderen zijn zich dan bewust van hun eigen emoties."

Goed ontvangen

Sowieso kan het kijken naar films hierbij helpen, zegt De Leeuw. "Je bent steeds bezig met wat er gebeurt en wat er gedacht wordt. Daar gebruik je sociale intelligentie voor, en die kan groeien als je tegen dingen aanloopt die je niet begrijpt. Soms gaan kinderen dan vaker kijken om iets te begrijpen, en dat zijn groeimomenten."

Dat soort momenten zullen ook in deel 2 zitten, vermoedt De Leeuw. "Ook op het gebied van herkenning, dat we allemaal wel eens te maken hebben met anxiety. Dat doet me ook denken aan de regisseur, Kelsey Mann. Die was als puber zelf ook heel onzeker. Hij zegt nu zelf dat hij wilde dat er toen ook zo'n film was geweest, zodat hij zich niet zo alleen had gevoeld."

Inside Out 2 ging al eerder in première in de Verenigde Staten en deed het daar bijzonder goed. In Nederland is naast het origineel ook een nagesynchroniseerde versie te zien onder de naam Binnenstebuiten 2.