In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 17:28 Politie: explosies Den Bosch mogelijk te maken met crimineel conflict

De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een deel van de explosies in Den Bosch te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. In veel gevallen waren dakdekkers of personen die een link hebben met een dakdekkersbedrijf het doelwit.

In Den Bosch is de afgelopen maanden sprake van een reeks explosies. De doelwitten zijn veelal panden en voertuigen van dakdekkers. Volgens Omroep Brabant zijn er sinds juli twintig ontploffingen geweest.

Hoewel er geen gewonden zijn gevallen, was de schade soms groot. Er is een ruzie gaande in de dakdekkerswereld, melden ingewijden aan de regionale omroep.

Criminele milieu

De politie liet eerder al weten de explosies afzonderlijk te onderzoeken. Wel wordt gekeken of er verbanden zijn. Volgens de politie zijn in die onderzoeken meerdere mensen die strafrechtelijk zijn vervolgd en contacten in het criminele milieu naar voren gekomen.

"Deze personen zijn eigenaar van een dakdekkersbedrijf of kunnen daaraan gelieerd worden", zegt de politie. Hun mogelijke betrokkenheid wordt verder onderzocht.

De politie en het OM houden er rekening mee dat meerdere aanslagen te maken hebben met conflicten in het criminele milieu. "Die gedachte wordt nog eens versterkt door het feit dat een aantal doelwitten van deze reeks explosies niets wil loslaten over de mogelijke achtergrond of zelfs geen aangifte willen doen", zegt de politie.

Andere scenario's

Verder benadrukken politie en justitie dat ook andere scenario's worden onderzocht, zoals zakelijke conflicten of ruzies. Daarnaast wordt niet uitgesloten dat een deel van de explosies te maken heeft met een concurrentiestrijd tussen dakdekkers, aldus de politie.

De politie doet een dringend beroep op mensen die meer weten om zich te melden. "We hebben niet altijd het idee dat betrokkenen alle informatie die bij hen bekend is ook delen", zegt de politie. "Elk beetje informatie is welkom, hoe onbelangrijk het misschien ook lijkt."