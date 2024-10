Franse leger evacueert gestrande vakantiegangers na overstromingen

Het Franse leger evacueert vandaag zo'n dertig mensen die door een ingestorte brug vastzitten op een vakantiepark in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media zijn er ook Nederlanders en Belgen onder de getroffen toeristen.

Het vakantiepark ligt bij het plaatsje Le Muy, dat afgelopen weekend werd getroffen door zware regenbuien, met overstromingen tot gevolg. Hierdoor brak de brug doormidden in de enige toegangsweg naar het park. Ongeveer 600 vakantiegangers zijn er gestrand. Ze hebben nog wel stromend water, elektriciteit en voldoende voedsel.

Mensen met medische problemen werden al per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag volgt de evacuatie van een kleine groep mensen die van het park af wil. Dat gebeurt met terreinwagens via een route door het bos. Vervolgens worden ze naar een treinstation of vliegveld gebracht.