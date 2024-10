AFP Overstromingen in Bayonne, in het zuidwesten van Frankrijk

NOS Nieuws • vandaag, 05:54 Overstromingen en evacuaties door hevig noodweer in Frankrijk

Zware regenval zorgt sinds gisteren in delen van Frankrijk voor overstromingen, evacuaties en gesloten snelwegen en spoorlijnen. In de Ardèche viel op sommige plaatsen meer dan 600 millimeter regen in 48 uur tijd.

Weerdienst Météo France gaf gisteren code rood, het hoogste waarschuwingsniveau, af voor zes departementen in het zuiden van het land. In 34 departementen gold code oranje. Ook in Parijs was die waarschuwing van kracht. Gisteravond kwam daar een man om het leven door een vallende boom. Twee kinderen van drie en vijf jaar raakten gewond. Enkele metrostations in Parijs zijn vanwege de wateroverlast gesloten.

In de regio Auvergne-Rhône-Alpes zijn ongeveer 900 mensen en een aantal scholen geëvacueerd. Een aantal scholen en kinderdagverblijven in de regio is tot en met morgen gesloten.

AFP Ondergelopen wegen bij een winkelcentrum in Givors, in het midden van het land

Agnès Pannier-Runacher, de Franse minister voor Ecologische Transities preekt van een situatie die niet eerder voorgekomen is. "600 mm regen in Ardèche, dat is sinds mensenheugenis niet gebeurd. Je moet je voorstellen dat er 60 centimeter water is gevallen in 48 uur. Gigantisch."

Op beelden van het noodweer zijn ondergelopen snelwegen en supermarkten te zien en auto's die door het water zijn meegevoerd. In Annonay, waar twee rivieren samenkomen, werden zelfs vrachtwagens meegesleurd. Ook de plaatsen Labégude en Givors werden zwaar getroffen.

Geen treinen

Tussen Lyon en Saint-Étienne rijden geen lokale treinen omdat het spoor onbegaanbaar is. Spoorwegbedrijf SNCF kondigde aan dat de treinuitval tussen de twee steden meerdere dagen kan duren.

Ook een snelweg tussen de steden is afgesloten omdat die blank staat. Volgens de prefectuur was het ook onduidelijk wanneer de snelweg weer open zou zijn. Snelwegbeheerder Vinci Autoroutes waarschuwde gisteravond verder voor verkeershinder op meer dan 30 Franse snelwegen.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 1500 brandweerlieden ingezet in het hele land en waren de brandweersirenes in veel steden te horen.

Naar verwachting zal de hevige regenval vandaag aanhouden. Code rood en oranje blijft in veel departementen nog van kracht.