EPA Jablanica werd bedolven onder puin van een hoger gelegen steengroeve

NOS Nieuws • vandaag, 12:08 Reddingswerkers uit EU-landen naar Bosnië na overstromingen

Reddingsteams uit buurlanden van Bosnië en uit andere EU-landen bundelen hun krachten om het puin op te ruimen en vermiste mensen te vinden na de overstromingen en aardverschuivingen in het midden en zuiden van Bosnië en Herzegovina.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd het land getroffen door hevig noodweer. Met name het stadje Jablanica, zo'n 70 kilometer te zuiden van de hoofdstad Sarajevo, is zwaar getroffen. Het stadje raakte bedolven onder rotsen en puin van een steengroeve op een heuvel boven het dorp.

Dronebeelden tonen de ravage aan na de overstromingen.

0:27 Dronebeelden tonen ravage in Bosnië en Herzegovina na overstromingen

Dertien mensen kwamen in Jablanica om het leven. Ook zijn in het gebied nog zo'n tien tot vijftien mensen vermist. Modderlawines vaagden wegen en bruggen weg, waardoor het stadje moeilijk te bereiken is voor reddingswerkers.

In totaal kwamen in Bosnië en Herzegovina zeker achttien mensen om het leven door de overstromingen en raakten tientallen mensen gewond.

Lokale verkiezingen uitgesteld

Bosnië deed een beroep op hulp van de EU. Kroatische reddingswerkers zijn inmiddels ter plaatse en vanmiddag komen ook een team uit Servië en een Sloveens team met zoekhonden aan in het gebied. Montenegro, Noord-Macedonië, Polen, Tsjechië en Turkije hebben ook hulp aangeboden, meldt de overheid.

Vandaag zijn er ook lokale verkiezingen in het land, maar die zijn uitgesteld in de getroffen regio's. In Jablanica zijn drie dagen van rouw afgekondigd.