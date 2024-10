Zware overstromingen in Bosnië en Herzegovina: zeker negentien doden

Overstromingen en aardverschuivingen in Bosnië en Herzegovina hebben het leven gekost aan zeker negentien mensen. Het natuurgeweld is het gevolg van hevig noodweer dat het land afgelopen nacht trof.

Vooral in het midden en zuiden van Bosnië en Herzegovina stormde en regende het vannacht hard. Het stadje Jablanica, zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Sarajevo, is met name zwaar getroffen. Daar viel ook het merendeel van de slachtoffers. Volgens de hulpdiensten is Jablanica nagenoeg onbereikbaar geworden.