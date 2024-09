Meer dan 200 doden door overstromingen Nepal

Delen van de hoofdstad Kathmandu staan nog altijd onder water. Toegangswegen zijn onbegaanbaar en sommige inwoners zitten zonder elektriciteit en drinkwater. De scholen in Kathmandu blijven nog enkele dagen gesloten. Ook de stad Pokhara, gelegen aan de voet van de Himalaya en populair bij toeristen, kreeg te maken met overstromingen.

Ondergelopen snelwegen

Het Nepalese leger en de politie zeggen op verschillende plekken in het land in totaal zo'n 4000 mensen te hebben gered, onder meer met boten en helikopters. Reddingsteams zoeken nog naar vermisten. Veel mensen naar wie wordt gezocht reisden met bussen over snelwegen toen de wegen plotseling onderliepen.