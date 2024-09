Tientallen doden bij overstromingen Nepal

Bij overstromingen en aardverschuivingen in Nepal zijn tientallen mensen omgekomen. Volgens de politie zijn er in de hoofdstad Kathmandu zeker 32 doden en worden nog 12 mensen vermist.

De overstromingen worden veroorzaakt door aanhoudende, zware regenval. Veel rivieren in het land in het Himalaya-gebergte zijn buiten hun oevers getreden. Wegen en bruggen zijn overstroomd, tientallen huizen zijn meegesleurd door het wassende water.

Stuwmeer

Een dam in een stuwmeer ten zuidwesten van Kathmandu dat normaal gesproken wordt gebruikt als waterkrachtcentrale dreigde te overstromen. Daarom is besloten de sluis in de dam gecontroleerd te openen, zodat het water kan wegstromen.