Reddingswerkers Nepal bergen lichamen na modderstromen

Zoektocht moeizaam

'Geen overlevenden'

De overheid in Nepal verwacht niet dat er nog overlevenden zijn, omdat de ramp meer dan 72 uur geleden heeft plaatsgevonden. "We focussen ons op het bergen van lichamen", aldus de lokale politie. Het is onduidelijk hoe ver de lichamen de rivier in zijn gesleept. Een aantal van de zeven lichamen is zo'n 50 kilometer verderop gevonden.