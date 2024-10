ANP foto ter illustratie

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 16:59 Koud, nat en slakken: pompoenkwekers balen van tegenvallende oogst

Verschillende pompoenkwekers in Friesland en Gelderland balen van de tegenvallende oogst dit jaar. Waar ze in de herfst normaal gesproken veel kraampjes met pompoenen kunnen vullen, blijft de oogst dit jaar ver achter bij de verwachtingen.

Zo heeft kwekerij de Bascule in het Friese Hommerts dit seizoen maar een kwart van de gebruikelijke productie kunnen oogsten, zegt kweker Trinalda Westerhof tegen Omrop Fryslân. Normaal gesproken zijn pompoenen in oktober volop verkrijgbaar, zowel voor decoratieve doeleinden als consumptie.

De oorzaak van dit slechte seizoen: slakken en onverwachte vorst aan de grond eerder deze maand. Ook het natte voorjaar heeft niet echt geholpen. Veel pompoenzaadjes gingen daardoor veel later de grond in.

Omrop Fryslân Trinalda Westerhof heeft dit jaar maar een kwart van de gebruikelijke productie kunnen oogsten

Ook in Gelderland blijkt dat de oogst dit jaar bij telers tegenvalt. "De pompoenoogst is bij ons in jaren niet zo slecht geweest", zegt kweker Anja Eeuwes uit Groessen tegen Omroep Gelderland. Ze stelt dat het weer de grote boosdoener is. "De kou en natheid in het voorjaar is funest geweest voor de pompoenplant. Hierdoor zijn de planten amper gegroeid."

Normaliter staat het land in oktober nog vol met pompoenen, maar dat is dit jaar niet het geval. "We hebben alles de afgelopen weken geoogst", zegt ze. De vele regen in het voorjaar heeft de grond te nat gemaakt, waardoor belangrijke voedingsstoffen zijn weggespoeld. Bovendien had de teler veel last van slakken.

Tennisbal

Gerjan Puttenstein, kweker van reuzepompoenen uit Wezep, kreeg dit jaar geen joekels op het veld in aanloop naar Halloween, op 31 oktober. "De eetbare pompoenen in de supermarkt wegen normaal 1 kilo. Dit jaar zijn ze niet groter dan een tennisbal."

Ook teler Chris Poelen in Groesbeek bevestigt dat het een slecht pompoenseizoen is. "Het is tijdens de bestuivingsperiode verre van gunstig weer geweest voor de ontwikkeling en groei van de planten", legt hij uit. "Er groeide ook veel onkruid tussen de pompoenplanten. Hier heb ik mijn handen vol aan gehad."

Poelen zegt dat zijn oogst dit jaar 30 procent lager ligt dan de afgelopen jaren. "En dat alles door het weer", verzucht hij.

Duurder

Bij sommige telers zijn pompoenen door de tegenvallende oogst dit jaar een stuk duurder. "De kosten zijn gestegen, de opbrengst is lager, dus een stijging is nodig om te kunnen blijven bestaan. Anders verkoop ik volgend jaar geen pompoenen meer", zegt Poelen.

Ondanks de tegenvallende oogst organiseren ze in Groessen gewoon hun jaarlijkse Halloweenevenementen. "We organiseren al 25 jaar activiteiten in aanloop naar Halloween. Een slechte oogst moet de Halloweenpret niet bederven", zegt teler Anja Eeuwes.