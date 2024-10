AFP De kapotte brug nabij Le Muy

NOS Nieuws • vandaag, 15:20 • Aangepast vandaag, 15:55 Honderden mensen vast in Frans dorp na instorten brug

Ruim zeshonderd mensen zitten vast in een buurtschap bij het Zuid-Franse dorp Le Muy. Ze raakten ingesloten nadat dicht bij het dorp een brug was ingestort, melden lokale media. Zuid-Frankrijk werd afgelopen weekend getroffen door zware regenbuien, met overstromingen tot gevolg. De rivier de Couloubrier trad buiten zijn oevers, waardoor een brug over deze rivier gisteren in tweeën brak en instortte. Omdat het de enige toegangsweg naar dit gedeelte van het dorp is, kunnen bewoners en toeristen niet meer weg.

De bewoners en andere aanwezigen hebben nog toegang tot water en elektriciteit, maar voor sommige mensen in het gebied is de situatie problematisch. Mensen die kampen met medische problemen zijn per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag proberen de politie en de brandweer met vierwielaangedreven auto's het gebied te bereiken om mensen die dat willen te evacueren.

Tijdelijke weg

De mensen in Le Muy zullen geen tekort hebben aan eten, omdat er volgens de burgemeester "een groot gevoel van solidariteit heerst" en er een supermarkt in het dorp is die mensen meerdere dagen van levensmiddelen kan voorzien.

Omdat de brug particulier eigendom is en overgaat in een weg naar een landgoed, moet de beheerder van het landgoed zorgen voor de reparatie. Die zegt dat het nog wel even zal duren voordat de brug weer gebruikt kan worden. In de tussentijd probeert het bestuur van het departement Var een tijdelijke weg aan te leggen om het gebied te bereiken.

De vele neerslag van het afgelopen weekend is gevallen door de zogeheten 'Episode Cévenol'. Jaarlijks stroomt in de herfst warme lucht van de Middellandse Zee tegen de bergen, met dagenlange buien tot gevolg waardoor de rivieren buiten hun oevers treden.