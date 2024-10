ANP Ali Niknam, topman van internetbank Bunq

NOS Nieuws • vandaag, 06:00 Ook in economisch kwakkeljaar 2023 werden de rijkste Nederlanders weer rijker

2023 was voor de Nederlandse economie een matig jaar, maar de rijkste Nederlanders kunnen met een goed gevoel terugkijken. Het vermogen van de allerrijksten brak opnieuw records, blijkt uit jaarlijkse lijst van maandblad Quote.

Het geschatte bezit van de 500 rijksten bedraagt inmiddels 252,7 miljard euro, pakweg evenveel als dat van alle inwoners van Slowakije samen. Bovendien ligt de som geld weer bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee versloeg vermogend Nederland zowel de economische groei (+0,2 procent) als de inflatie (+4,1 procent) in 2023.

Heineken en Bunq

Dat betekent niet dat de Quote-lijst alleen maar winnaars kent. De allerrijkste, bierbrouwerstelg Charlene de Carvalho-Heineken, zag haar geschatte vermogen dalen. Ze blijft alsnog de koploper met een vermogen van ruim 12 miljard euro.

Ook van zo'n zestig anderen slonk het vermogen, maar verreweg het grootste deel kreeg er juist geld bij. Van al die stijgers verdiende bankdirecteur Ali Niknam van Bunq het meeste in 2023. Hij kreeg er volgens Quote 800 miljoen euro bij, vooral door een slimme IT-investering in België.

Daarmee komt Niknam uit op een totaal bezit van 2,5 miljard euro. Hij is daarmee een van de 52 miljardairs die Nederland volgens Quote kent, één meer dan een jaar eerder.

Ook de ondergrens steeg opnieuw. Om bij de 500 rijksten te horen, moet iemand nu een vermogen hebben van 130 miljoen euro.

Een guur klimaat?

Ondanks alle gebroken records, klinkt er ook gemor onder de rijken. Quote schrijft dat "menig ondernemer twijfelt of Nederland voor hem nog wel de juiste uitvalsbasis is".

Het meest tekenende voorbeeld is techmiljardair Robert Vis, die in juli zijn vertrek uit Nederland aankondigde op LinkedIn. "Succesvolle ondernemers worden vaak met argwaan bekeken", schrijft hij. "Ondernemerschap wordt niet beloond en veel schieten of proberen dingen te veranderen, wekt een aversie op. En ik ben er klaar mee."

Ook het politiek klimaat staat de topondernemer tegen. "Geert Wilders en Baudet - really? Is dit het land van 16 miljoen mensen waar vrijheid en inclusiviteit altijd vooraan heeft gestaan?" Verder noemde hij de bureaucratie een obstakel om te innoveren en maakt de belastingdruk het volgens hem moeilijk om zijn werknemers te belonen.