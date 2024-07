ANP Goldschmeding in 1996, toen hij nog algemeen directeur was van Randstad

Randstad-oprichter en miljardair Frits Goldschmeding (90) overleden

Miljardair en oprichter van uitzendbedrijf Randstad Frits Goldschmeding is afgelopen vrijdag op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Randstad vanochtend bekendgemaakt. Waaraan hij is overleden, meldt het bedrijf niet.

Jarenlang was Goldschmeding de rijkste Nederlander. Hij wordt gezien als een van de grootste ondernemers van het land. Vorig jaar stond de miljardair op de derde plek in de Quote 500 met een vermogen van 5,8 miljard euro.

Goldschmeding richtte in 1960 uitzendconcern Randstad op na het schrijven van zijn masterscriptie over een flexibelere arbeidsmarkt. Volgens het bedrijf bracht hij dat jaar zijn allereerste uitzendkracht achter op zijn fiets naar haar werk.

Hij was 38 jaar lang directeur van Randstad, dat uitgroeide tot een van de grootste uitzendbedrijven wereldwijd. In 1998 stopte hij als directeur, maar bleef actief als lid van de raad van commissarissen van het bedrijf. In 2011 stopte hij definitief.

"Met het overlijden van Frits verliezen we een groot visionair en een geweldige, inspirerende persoonlijkheid", zegt huidige CEO van Randstad Sander van 't Noordende. "Zijn invloed op onze sector en zijn bijdrage aan de vooruitgang van flexibel werk en hr-diensten in het algemeen zijn over de hele wereld zichtbaar."

In 1985 werd hij koninklijk onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tien jaar later, bij het 35-jarig bestaan van Randstad, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 2015 richtte Goldschmeding de Goldschmeding Foundation op. Hiermee wilde hij bijdragen aan een betere wereld en liefde centraal stellen. Goldschmeding vond dat het te vaak om geld ging, en wilde dus ook niet bekendmaken hoeveel geld er in de kas van zijn stichting zat.