NOS Nieuws • vandaag, 04:41 Krokodil die voor onrust zorgde op Bonaire is dood Dick Drayer Correspondent Curaçao

De krokodil die sinds begin deze maand voor onrust zorgde op Bonaire, is dood. Dat meldt natuurorganisatie Stinapa, die het dier zaterdag ving en naar een veilige locatie overbracht.

De organisatie zegt dat de stress van de vangactie mogelijk fataal is geweest voor de krokodil. Volgens Stinapa is stress een bekend risico bij het vangen van wilde dieren en kan het in sommige gevallen de dood tot gevolg hebben. De organisatie zegt dat de vangactie professioneel werd uitgevoerd. De exacte doodsoorzaak wordt op dit moment onderzocht.

Het roofdier werd op 8 oktober voor het eerst gezien en daarna nog enkele keren waargenomen in een mangrovegebied van acht hectare. Krokodillen komen normaal niet voor op Bonaire, daarom veroorzaakten de waarnemingen onrust onder bewoners. Het gebied waar het dier werd gezien werd enige tijd afgesloten voor publiek.

Soort nog onbekend

Het dier is een Amerikaanse krokodil of een orinocokrokodil. In de Carabische regio is de Amerikaanse krokodil te vinden langs de kusten van Cuba, de Dominicaanse Republiek, Jamaica, en sommige delen van de kust van Midden-Amerika. Er zijn ook populaties in de zuidelijke regio's van Florida en sommige Caribische eilanden, maar ze worden doorgaans niet vaak gezien op eilanden zoals Bonaire.

De Amerikaanse krokodil wordt beschouwd als een kwetsbare soort door het Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). Hun populaties worden bedreigd door verlies van leefgebied, illegale jacht, en klimaatverandering.

De orinocokrokodil dankt zijn naam aan een gebied in Venezuela, waar het dier voortkomt. De orinocokrokodil wordt door de IUCN gekenmerkt als "ernstig bedreigd".

Het is niet bekend hoe de krokodil op Bonaire is terechtgekomen, maar er wordt gespeculeerd dat het dier mogelijk is afgedreven of ontsnapt uit een privéverzameling. De wateren rondom de Caribische eilanden kunnen onder bepaalde omstandigheden een geschikte omgeving vormen voor deze dieren.