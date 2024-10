Facebook/Live99FM Bonaire De krokodil werd op 8 oktober voor het eerst gespot

NOS Nieuws • vandaag, 17:20 Krokodil die voor onrust zorgde op Bonaire gevangen

Een krokodil die sinds begin deze maand de gemoederen bezighield op Bonaire is gevangen. Een medewerker van de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp die op het eiland is, bevestigt berichten daarover in plaatselijke media. Hij was de afgelopen weken als adviseur betrokken bij de zoektocht naar het dier.

Volgens nieuwssite Bonaire.nu is de krokodil gisteren gevangen door medewerkers van Stinapa, de stichting die de nationale parken op Bonaire beheert. Het reptiel van ruim twee meter kan een Amerikaanse krokodil of een orinocokrokodil zijn; dat wordt nu bekeken. Wat er met het dier gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Het roofdier was op 8 oktober voor het eerst gezien en daarna nog enkele keren waargenomen in een mangrovegebied van acht hectare. Krokodillen komen normaal niet voor op Bonaire, daarom veroorzaakten de waarnemingen onrust onder bewoners. Het gebied waar het dier was gespot werd afgesloten voor publiek. Er werd met kajaks gezocht en er werden pogingen gedaan om de krokodil met een kip en een geit uit zijn schuilplaats te lokken, maar tot gisteren zonder succes.

Geheime locatie

Het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. Mogelijk is de krokodil afkomstig uit het nabijgelegen Venezuela, waar wel krokodillen voorkomen.

Het dier bevindt zich op dit moment waarschijnlijk ergens in het Washington Slagbaai National Park op Bonaire, schrijft Bonaire.nu. De exacte locatie wordt geheimgehouden. Volgens de nieuwssite is dat om te voorkomen dat angstige omstanders het dier kunnen verwonden of doden.

Bonaire heeft zelf geen faciliteiten om krokodillen op te vangen. De Curaçao Zoo & Botanical Garden op Curaçao heeft wel ervaring met de dieren, maar of er contact is met die dierentuin is niet bekend. Het is onwaarschijnlijk dat de krokodil teruggebracht kan worden naar Venezuela, vanwege de verstoorde relatie tussen de Caribische eilanden en de regering van het Zuid-Amerikaanse land.

Mogelijk maakt natuurbeheerder Stinapa later vandaag meer bekend over wat er met de krokodil zal gebeuren.