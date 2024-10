Privéfoto via Rijnmond Hier werd de krokodil gezien

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 09:18 Nederlandse onderzoeker mag krokodil op Bonaire vangen: 'Hele leven naar verlangd'

De vondst van een krokodil op Bonaire is goed nieuws voor reptielenexpert Tim van Wagensveld van Diergaarde Blijdorp. Hij was op het eiland om onderzoek te doen naar viseitjes, maar mag nu helpen het roofdier te vangen.

"Hier verlang ik al mijn hele leven naar", zegt Van Wagensveld tegen omroep Rijnmond.

Een vader en zoon zagen de krokodil gisteren in een ondiepe baai vlak bij het strand van Sorobon liggen. Toen Van Wagensveld dat hoorde, nam hij direct contact op met de lokale natuurbeheerders.

"Binnen tien minuten werd ik gebeld. Nu geef ik ze advies. Fantastisch", zegt hij. "Er is geen enkel protocol voor zo'n situatie. Het gebeurt allemaal heel ad hoc."

Oplichtende krokodillenogen spotten

Het strand is sinds de waarneming van de krokodil afgesloten voor toeristen. De reptielenexpert zal meehelpen bij het vangen van de krokodil.

"Overdag is hij moeilijk te vinden, dus gaan we 's avonds. Krokodillenogen lichten op in het donker, net als bij huiskatten. Zo hopen we hem te spotten", legt hij uit.

Live99FM op Facebook De krokodil op Bonaire

Echt gespannen is hij niet. "Misschien als we hem de boot in takelen. Als je gebeten wordt, is je arm verscheurd. Maar als je weet wat je doet, komt het wel goed."

"Dit is echt een droomscenario voor mij. Ik vind het een prachtig dier. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik vooral ervaring heb met leguanen en varanen. Dit is wel andere koek."

Het is nog onduidelijk waar de krokodil vandaan komt. De reptielen komen namelijk niet voor op Bonaire. Als de krokodil gevangen wordt, gaat hij in ieder geval niet mee naar Blijdorp in Rotterdam.

"Nee, mensen hebben geen idee hoeveel erbij komt kijken. Je moet het dier vervoeren en goed opvangen. Bovendien moet je ook nog maar net ruimte hebben. Dat gaat hem dus niet worden."