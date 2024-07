Zestig zeldzame krokodillen geboren in Cambodja

In Cambodja zijn zestig zeldzame Siamese krokodillen geboren. Twee maanden geleden werden in een nationaal park vijf nesten ontdekt met 106 eieren van de bedreigde diersoort. Meer dan de helft daarvan is nu uitgekomen.

Krokodillenleer

Volgens onderzoekers zijn er wereldwijd ongeveer 1000 Siamese krokodillen. Daarvan leven er ongeveer 300 in het wild in Cambodja. De krokodillensoort kwam ooit veel voor in Zuidoost-Azië, maar staat nu op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).