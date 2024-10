ANP André Rieu en Emma Kok

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 14:35 André Rieu en Emma Kok te zien in pro-Trump-video: 'Vreselijk'

André Rieu en zangeres Emma Kok zijn ongewild te zien in een promotievideo voor de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Elon Musk, tech- en ruimtevaartondernemer en aanhanger van Trump, deelde de video op zijn socialemediaplatform X.

Te zien is een optreden van Rieu en Kok op het Vrijthof in Maastricht. Onder de beelden, die ook fragmenten van een leeuw, straaljagers en Hulk Hogan bevatten, klinkt opzwepende muziek.

Pierre Rieu, zoon en woordvoerder van André Rieu, noemt het filmpje "vreselijk" en zegt tegen L1 Nieuws: "We zien er de lol zeker niet van in." Hij benadrukt dat zijn vader en hij niet achter het gebruik van de concertbeelden staan. Waarom het beeld van zijn vader is gebruikt voor deze video, is voor hem een grote vraag.

Ook de 16-jarige zangeres Kok neemt afstand van de video. Op Instagram zegt ze dat de video zonder haar toestemming is gebruikt en dat ze niet betrokken is bij de Amerikaanse politiek.

De video:

Pierre Rieu is niet van plan om juridische stappen te ondernemen tegen Musk of X, vertelt hij aan de regionale omroep. "Gelukkig maakt Musk veelvuldig gebruik van zijn eigen socialemediaplatform. Het filmpje is dus alweer flink naar beneden gezakt in zijn tijdlijn."

Volgens hem zijn er bovendien weinig reacties op de video gekomen. "Verder laten we het gewoon overwaaien, als er al commotie over is ontstaan."

Miljoen dollar per dag

Elon Musk, die eerder op Democraten Barack Obama en Joe Biden stemde, heeft in de loop der jaren zijn standpunten veranderd. Recent beloofde hij 1 miljoen dollar per dag (omgerekend zo'n 927.000 euro) te geven aan mensen die zich registreren voor de verkiezingen en een grondwetpetitie ondertekenen. Hiermee hoopt hij Trump-kiezers in swing states naar de stembus te krijgen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Musk echter gewaarschuwd dat het mogelijk tegen de wet is om kiezers miljoenen te geven om zich te laten registreren om te stemmen, schrijft CNN.

Het is overigens niet de eerste keer dat beeld- of muziekfragmenten ongevraagd in een politieke campagne wordt gebruikt. Eerder deze maand werd het nummer My Heart Will Go On van Céline Dion afgespeeld op een Trump-bijeenkomst in Montana. Het management van de Canadese zangeres liet weten dat dit zonder toestemming was gebeurd.

Ook Beyoncé's nummer Freedom werd gebruikt in een Trump-campagnevideo. Amerikaanse media meldden dat de zangeres juridische stappen overwoog, waarop de video offline werd gehaald. Beyonce sprak onlangs haar steun uit voor de democratische presidentskandidaat Kamala Harris.