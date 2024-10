AFP Elon Musk op een verkiezingsbijeenkomt voor Trump

NOS Nieuws • vandaag, 20:14 'Musk sprak geregeld met Poetin', meldt Amerikaanse zakenkrant

Volgens The Wall Street Journal heeft tech- en ruimtevaartondernemer Elon Musk sinds eind 2022 geregeld contact gehad met de Russische president Poetin. Die gesprekken gingen over persoonlijke en zakelijke onderwerpen en ook over politieke spanningen in de wereld, aldus de krant. Meerdere Amerikaanse, Europese en Russische functionarissen zouden dat hebben bevestigd.

De Amerikaanse regering zou zich hier zorgen over maken. De regering Biden beschouwt Rusland als een gevaarlijke vijand en Musk is dankzij zijn zakelijke banden met het Amerikaanse leger en veiligheidsdiensten op de hoogte van Amerikaanse defensiegeheimen, met name op het gebied van ruimtevaart en spionagesatellieten.

Oekraïne

Daar komt bij dat Musk zich achter de kandidatuur van Republikein Donald Trump heeft geschaard voor de aanstaande presidentsverkiezingen. Vandaag werd bekend dat Musk alleen al deze maand 40 miljoen euro in de campagne van Trump heeft gestoken. Tussen juli en september was dat 70 miljoen euro. Trump heeft gezegd dat Musk een rol in zijn regering krijgt als hij de de verkiezingen wint.

Voor de regering van Oekraïne zou dat geen goed nieuws zijn. Het lijkt erop dat Musk en Trump op één lijn zitten wat betreft het verbeteren van de relatie met Poetin, ten koste van Oekraïne.

Zonder Amerikaanse militaire en financiële steun wordt het vrijwel onmogelijk voor Oekraïne om de oorlog tegen Rusland vol te houden. Bij eventuele vredesonderhandelingen zou het in dat geval hoogstwaarschijnlijk door Rusland veroverde gebieden als de Krim en Donbas moeten afstaan.

Starlink

Musk is met zijn Starlink-satellietproject vanaf het begin bij de oorlog betrokken. Op verzoek van de Oekraïense regering stelde hij het systeem begin 2022 beschikbaar om alle burgers van Oekraïne internettoegang te geven. Al snel werd Starlink ook voor de oorlogsvoering zelf gebruikt, zoals bij de inzet van drones. Het hielp Oekraïne enorm bij de verdediging tegen de Russische aanvallen.

Later dat jaar wierp Musk zich op als bemiddelaar in het conflict. Hij presenteerde een vredesplan waarin onder meer stond dat de door Rusland veroverde Krim onderdeel van Rusland zou worden. Oekraïne en zijn bondgenoten wezen dat plan af, omdat dit een beloning zou zijn voor Rusland, dat de oorlog was begonnen.

Nieuwsuur maakte in oktober 2022 deze video over het belang van Starlink voor de verdediging in Oekraïne:

4:31 De grillige relatie tussen Elon Musk en Oekraïne

Inmiddels zou ook het Russische leger gebruik maken van Starlink. De apparatuur die daarvoor nodig is, zou niet bij het bedrijf van Musk zijn aangeschaft, maar in derde landen.

Geen commentaar

Musk reageerde niet op vragen van de Amerikaanse krant. Eerder dit jaar zei hij dat Rusland deze oorlog onmogelijk kan verliezen en dat de oorlog door de Amerikaanse steun alleen maar langer duurt. Maar de beschuldiging dat hij Poetin verdedigt, was volgens hem absurd.

Bronnen in het Witte Huis zeiden dat ze niet op de hoogte zijn van de contacten tussen Poetin en Musk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat het niet reageert op vragen over wie er toegang heeft tot geheime informatie.

Het Kremlin zegt in The Wall Street Journal dat Poetin een keer telefonisch met Musk heeft gesproken. Dat zou over "ruimtevaart en moderne en toekomstige technologie" zijn gegaan. Musk zou niet met medewerkers van Poetin hebben gesproken.