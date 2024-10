Centrumrechts wint voor tweede keer dit jaar Bulgaarse parlementsverkiezingen

In Bulgarije heeft de centrumrechtse partij GERB de parlementsverkiezingen van gisteren gewonnen. De partij kreeg 26 procent van de stemmen. Op de tweede plaats volgt de liberaal-conservatieve alliantie PP-DB met een kleine 15 procent.

De Bulgaarse kiescommissie maakte de uitslag bekend na het tellen van 82 procent van de stemmen. De twee grootste partijen zijn allebei pro-Europees en willen Oekraïne blijven steunen in de oorlog met Rusland.

De ultranationalistische, pro-Russische partij Vazrazdane is de derde partij geworden met iets minder dan 14 procent van de stemmen. Die partij wil onder meer uit de NAVO stappen en de voorwaarden in het EU-toetredingsverdrag heronderhandelen. Bulgarije is sinds 2007 lid van de unie.