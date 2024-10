Middenvelder Kaptein ontbreekt bij Oranje tegen Denemarken

Wieke Kaptein is niet fit genoeg om dinsdag in actie te komen tijdens het oefenduel van Oranje met Denemarken (18.00 uur). Dat meldt de KNVB.

De middenvelder van Chelsea heeft het trainingskamp verlaten. Er wordt vooralsnog geen vervanger opgeroepen voor de interland in het Deense Esbjerg.

Afgelopen vrijdag speelde de oud-speelster van FC Twente nog wel 76 minuten mee in het oefenduel met Indonesië dat uitmondde in de grootste overwinning ooit van het Nederlands vrouwenteam. In Doetinchem werd het maar liefst 15-0.