ANP/NOS Amsterdam is jarig

NOS Nieuws • vandaag, 08:11 Wekdienst 27/10 Amsterdam is jarig • FC Utrecht en Feyenoord in Eredivisie

Goedemorgen! In Amsterdam opent burgemeester Halsema het jubileumjaar van de stad. In Japan zijn parlementsverkiezingen en Feyenoord speelt tegen FC Utrecht in de Eredivisie.

Eerst het weer: het is bewolkt en vooral in het midden en oosten zijn er perioden met regen of motregen. Vanuit het westen trekken opklaringen het land binnen. De regen trekt geleidelijk naar het oosten weg en de zon krijgt overal meer ruimte. In het zuidoosten kan het nog lang grijs blijven met wat lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 14 tot 17 graden.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Amsterdam bestaat volgend jaar 750 jaar. Om dat te vieren wordt vandaag, op de 749e verjaardag, het jubileumjaar afgetrapt door burgemeester Halsema.

In Japan worden parlementsverkiezingen gehouden. Door enkele schandalen zal de al decennialang regerende partij van de onlangs aangetreden premier Ishiba naar verwachting een flink aantal zetels verliezen. Ze blijft de grootste partij, maar haar absolute meerderheid in het Lagerhuis staat wel op het spel.

FC Utrecht en Feyenoord staan tegenover elkaar in de Eredivisie, waarbij Utrecht nu de verrassende nummer twee is. Feyenoord staat vierde. Ajax speelt tegen Willem II, FC Twente tegen Heracles Almelo en AZ tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijden zijn te volgen in het liveblog op NOS.nl en de app, om 18.55 uur zijn de samenvattingen te zien op NPO 1.

Max Verstappen begint als leider in de WK-stand aan de Grote Prijs van Mexico. Hij heeft met 57 punten een voorsprong op Lando Norris.

De World Tour shorttrack gaat verder en is live te zijn op NOS.nl vanaf 18.25 uur.

Dit is er vannacht gebeurd:

Een kortingsactie van een MediaMarkt-filiaal in het centrum van Rotterdam heeft geleid tot vernielingen en opstootjes. Vanwege de onrust werd de actie afgeblazen, en de politie heeft het plein bij de winkel ontruimd.

De zaak zou vanwege het 25-jarig jubileum een uur opengaan tussen middernacht en 01.00 uur. In dat uur zouden klanten met flinke kortingen producten kunnen kopen. De actie had een flinke toeloop: de politie zegt dat er honderden mensen voor de winkel stonden.

Media TV Drukte op de plein bij de MediaMarkt in het centrum van Rotterdam

Ander nieuws uit de nacht:

Rusland meldt Oekraïense drone-aanval: het Kremlin stelt dat dat afgelopen nacht 30 drones zijn neergehaald.

Explosies bij kapper en restaurant in Hoofddorp: er was schade, maar niemand raakte gewond bij de twee ontploffingen.

Minstens 19 doden bij busongeluk Mexico: de bus was onderweg van de stad Tepic, in het westen van het land, naar het noordelijker gelegen Ciudad Juárez.

En dan nog even dit:

De wintertijd is vannacht ingegaan. Om 03.00 uur (zomertijd) werd de klok - zoals elk jaar - een uur teruggezet naar wat formeel de standaardtijd is. Dat gebeurt automatisch bij de meeste elektronische apparatuur, maar klassieke uurwerken moeten met de hand worden verzet. Geert Veldman is daar veel tijd aan kwijt, want hij heeft thuis 150 klokken:

1:25 'Je moet een beetje getikt zijn'

Fijne zondag!