Youtube.com / Joe Rogan Experience Donald Trump in de podcast van Joe Rogan

NOS Nieuws • vandaag, 22:10 Trump kiest podcastgesprek van drie uur in plaats van 'ouderwets' tv-interview

Veel lof voor de manier waarop de Chinese president Xi Jinping "met ijzeren vuist 1,4 miljard mensen controleert". En alleen een "slimme president" kan omgaan met Rusland, doelend op zichzelf. Het zijn twee van de tientallen uitspraken die presidentskandidaat Trump deed in de door miljoenen mensen beluisterde podcast The Joe Rogan Experience.

Trump was drie uur lang te horen in de podcast, die werd opgenomen in de Texaanse stad Austin. Hij gebruikte het podium om uitspraken te doen die zijn campagne kracht bijzetten, maar werd soms ook geconfronteerd met kritiek van Rogan.

Youtube.com / Joe Rogan Experience Joe Rogan (l) met Donald Trump in zijn podcast

Zo herhaalde Trump opnieuw de ongefundeerde claim dat de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 - het jaar waarin Biden president werd - gemanipuleerd was. "Massale verkiezingsfraude", noemde hij het. Toen Rogan vroeg of hij het bewijs daarvoor ooit nog gaat laten zien, reageerde hij met een "uhm" en veranderde daarna snel van onderwerp.

Het moddergooien naar Kamala Harris ging ook verder tijdens de opname. Hij noemde zijn tegenstander opnieuw "iemand met een laag IQ". Tesla-baas en Trump-aanhanger Elon Musk hemelde hij daarentegen op door hem "the greatest guy" te noemen.

Joe Rogan Experience The Joe Rogan Experience is de best beluisterde podcast wereldwijd. Via Spotify volgen zo'n 15 miljoen mensen hem en met Instagram en YouTube erbij groeit zijn bereik tot zeker 45 miljoen trouwe volgers, nog afgezien van de mensen die incidenteel de podcast aanzetten. In Nederland staat Rogan als een van de weinige Engelstalige podcasts in de top 50. Joe Rogan begon zijn carrière als komiek en acteur maar werd vooral bekend als presentator van gruwelprogramma Fear Factor. De podcast startte hij in 2009. Geregeld kwam het daarbij ook tot controverses, zoals Rogans gesprekken met vaccinsceptici en zijn afkeer van trans vrouwen in sport. Spotify haalde zeker zeventig afleveringen met kwetsend taalgebruik offline. Rogan sprak aanvankelijk zijn voorkeur uit voor de onafhankelijke kandidaat Robert Kennedy junior, maar heeft sinds die uit de race stapte en Trump steunde geen steunbetuiging meer gegeven.

Zowel Trump als Harris verkoos de afgelopen weken podcasts boven traditionele media om een bepaalde groep kiezers aan te kunnen spreken. Trump zegde in een week vol podcasts zelfs een interview met 60 minutes af, het nieuwsprogramma waar de afgelopen halve eeuw elke presidentskandidaat aan de tand werd gevoeld.

Voordeel voor de kandidaten is dat ze bij podcasts in een meer ontspannen omgeving vaak zonder confronterende vragen hun verhaal kunnen vertellen en uitgebreid de tijd krijgen zichzelf te presenteren in een langer gesprek. Zo kwam Harris in All the Smoke aan het woord over de eerste date met haar echtgenoot en haar favoriete basketbalteam, en legde Trump in Flagrant uit wat hij zo briljant vindt aan zijn breedsprakige spreekstijl die hij de weave noemt.

Ondanks die wat voortkabbelende vorm kunnen de kandidaten tegelijkertijd wel degelijk serieuze politieke thema's aansnijden. In de onder vrouwen ongekend populaire podcast Call Her Daddy besprak Harris de gevolgen van Trumps abortusbeleid en Trump haalde in PBD Podcast uit naar de Oekraïense president Zelensky, die hij de schuld gaf van de oorlog in zijn land.

AFP The Joe Rogan Experience wordt door een miljoenenpubliek beluisterd

Beide campagnes zien in deze combinatie van inhoud en human interest de ideale manier om hun kandidaat aan een specifieke groep te presenteren. Een bevolkingsgroep die daarbij de afgelopen weken steeds belangrijker werd, zijn jonge mannen, precies de groep die Joe Rogan vooral aanspreekt. Waar Kamala Harris in peilingen een enorme voorsprong heeft onder vrouwen, lijken mannen juist massaal op Trump te zullen gaan stemmen.

Omdat de marges zo klein zijn in deze nek-aan-nekrace zal de winnaar vermoedelijk de persoon zijn die het beste de eigen achterban weet op te trommelen. Geen wonder dus dat Trump de bro's van Rogan opzoekt. Ook Harris flirtte met een bezoek aan zijn show, maar dat bleek "agendatechnisch niet uit te komen", liet haar campagne weten.

Wel ging ze langs bij podcastmaker Charlamagne tha God, die zich richt op een kiezersgroep die nog niet helemaal overtuigend achter Harris staat: jonge zwarte mannen. Deze groep werd enkele dagen terug zelfs de les gelezen door oud-president Obama: hij waarschuwde hen niet de verkiezingen over te slaan uit ongemak om op een vrouw te stemmen. "Dat kunnen we niet hebben", maande hij.