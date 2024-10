Trump beticht Britse Labourpartij van inmenging bij verkiezingen

Het verkiezingsteam van Donald Trump heeft een klacht ingediend bij de Federale Verkiezingscommissie (FEC) over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen.

Hoewel dit wellicht doet denken aan het Mueller-rapport over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, gaat het hem niet om Rusland, maar om de Britse Labourpartij.

In het inmiddels verwijderde bericht stond dat bijna honderd Labour-leden de komende weken gingen helpen bij de Amerikaanse verkiezingen. Er werd ook vermeld dat er nog tien plekken beschikbaar waren voor vrijwilligers om te helpen bij de Democratische campagne in 'swing state' North Carolina.

In de klacht stelt Trumps campagneteam dat het sturen van vrijwilligers vanuit het Verenigd Koninkrijk "redelijkerwijs buitenlandse inmenging is van de Labourpartij", en dat de campagne van Kamala Harris hiermee "illegale buitenlandse schenkingen" heeft geaccepteerd.

Het is buitenlanders ook verboden om financiële donaties te doen aan Amerikaanse politici. Er is geen enkel bewijs dat de Labour-vrijwilligers de wet hebben overtreden.

Traditie

Het is in Amerika al decennia traditie dat de verkiezingscampagnes van zowel Democraten als Republikeinen steun krijgen van vrijwilligers van politieke partijen uit het buitenland. De Britse Labourpartij beschouwt zichzelf van oudsher als de zusterpartij van de Amerikaanse Democratische Partij. Al decennialang ondersteunen ze elkaar, waarbij partijleden en activisten van beide partijen heen en weer reizen om elkaars politieke campagnes te ondersteunen, van elkaar te leren en tips uit te wisselen.

Nigel Farage, leider van de Britse Reform UK partij, voert al drie presidentsverkiezingen op rij campagne voor Donald Trump in Amerika. Hij verschijnt tijdens campagne-evenementen geregeld aan de zijde van de oud-president.

Vrijwilligers

Premier Starmer probeert de controverse te de-escaleren door te benadrukken dat het om vrijwilligers gaat, die niet door de Labourpartij worden gestuurd. "Het zijn vrijwilligers", stelt hij, "die in hun vrije tijd naar Amerika reizen", en net als bij vorige verkiezingen "bij andere vrijwilligers thuis verblijven".

Het probleem voor Labour lijkt dan ook niet zozeer of de acties van hun vrijwilligers al dan niet illegaal zijn, het creëert vooral politieke hoofdbrekens. Mocht Trump op 5 november de verkiezingen winnen, dan is de rel, hoe je het ook wendt of keert, geen goede start voor de relatie tussen de Britse premier Keir Starmer en de nieuwe Amerikaanse president.