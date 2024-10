Brabantse kwekers zien kerstbomen doodgaan door regen: 'Dit doet pijn'

In samenwerking met

Kerstbomenkwekers in Noord-Brabant balen van de schade die hun percelen hebben opgelopen door het natte weer. Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd zijn veel bomen doodgegaan.

Zo moest kweker Willem de Louw uit Sint-Oedenrode meer dan 3000 kerstbomen weggooien. "In het begin konden we nog sleuven graven, maar op een gegeven moment liepen de sloten niet meer leeg", zegt hij tegen Omroep Brabant . "En het werd maar niet droger."

Eind mei gingen de eerste bomen bij De Louw dood. "Het doet wel echt pijn om de bomen er zo bij te zien staan. Het duurt zeven tot negen jaar tot je een volle boom hebt, dus die jaren kunnen we niet meer inhalen."

'We hebben allemaal hetzelfde probleem'

Ook kweker Peter Bartholomeus uit Veldhoven zag een deel van zijn bomen afsterven. "Ik doe dit al dertig jaar en het is nog nooit zo erg geweest", vertelt hij. "Het was dit jaar klap op klap: van extreme regen naar felle zon. Toen het opeens een paar dagen heet werd, zag ik de bomen geel worden en doodgaan."

Volgens Gerard Krol, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Kerstbomenkwekers, zijn er meer kwekers in Brabant die door de regen schade hebben geleden.

"We hebben allemaal hetzelfde probleem. Iedereen heeft wel ergens een perceel waarvan een hoek verzopen is." Zelf verloor hij ruim 3000 bomen. Hij schat de schade op tienduizenden euro's.

Hoger gelegen

Kwekers met een wat hoger gelegen stuk grond hebben minder last van schade. Zo is kweker Gerwin Anthonissen uit Wouwse Plantage tot nu toe tevreden over zijn kerstbomen.