EPA Burgemeester De Wever van Antwerpen brengt zijn stem uit

NOS Nieuws • vandaag, 11:00 Onderzoek naar fraude bij Belgische lokale verkiezingen uitgebreid

Het Belgische Openbaar Ministerie breidt het onderzoek naar mogelijke fraude bij de lokale verkiezingen uit naar ten minste tien gemeenten. Dat blijkt uit een rondgang van de Vlaamse omroep VRT.

Kort na de verkiezingen twee weken geleden kondigde het parket al aan onderzoek te doen naar het mogelijk 'ronselen' van volmachten in Ninove, ten westen van Brussel. Nu komen daar onder meer de gemeenten Brakel, Turnhout, Veurne, Alken, Dilbeek, Koekelare en twee gemeenten in de regio Leuven bij. Welke gemeenten in Leuven dat zijn heeft het OM niet gezegd.

Bij stemmen per volmacht gaat iemand in jouw woonplaats namens jou naar het stembureau, omdat je zelf bent verhinderd door bijvoorbeeld werk of ziekte. Volgens de wet moeten mensen zelf het initiatief nemen om een vervanger te zoeken.

Het ronselen van volmachten, waarbij mensen actief en stelselmatig worden benaderd, is niet toegestaan. Maar volgens politicologen zijn de regels niet helder. Mensen informeren over de mogelijkheid om met volmacht te stemmen wordt juist aangemoedigd.

Brief van de burgemeester

In Turnhout en Veurne klaagden oppositiepartijen over acties van de burgemeesters. Zo voegde de Turnhoutse burgemeester Van Miert volmachten toe aan brochures van zijn partij, en bood daarbij een gratis shuttledienst naar het stembureau aan.

In Veurne stuurde burgemeester Roose persoonlijke brieven rond met volmachtformulieren. In de brief werd uitgelegd hoe mensen door middel van een medische verklaring konden stemmen met het bijgevoegde formulier. "Geef gerust een seintje wanneer we dit samen met uw oproepingskaart moeten komen ophalen", stond in de brief.

In Koekelare viel het oppositiepartij Team8680 op dat er opvallend vaak gestemd was per volmacht: 7 procent van de stemmen zou niet door de stemgerechtigden zelf zijn uitgebracht. Toch dienden die oppositiepartijen geen formele klacht in.

Het parket onderzoekt nu of er sprake is van ronselen. Bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen liggen klachten uit de gemeenten Hasselt en Gavere. Of dit nog invloed heeft op de verkiezingsuitslagen is maar de vraag. Alleen in extreme gevallen van fraude kan de verkiezingsuitslag nietig worden verklaard door de rechter.