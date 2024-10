Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 08:00 Wekdienst 26/10: Japan en Georgië naar de stembus • Wintertijd gaat weer in

Goedemorgen! Zowel in Japan als in Georgië zijn er verkiezingen. In ons land gaat de wintertijd weer in en koploper PSV speelt in de eredivisie tegen PEC Zwolle.

Eerst het weer: op sommige plekken in het land een mistige start, maar daarna schijnt op de meeste plaatsen de zon flink. De zon wisselt af met wat wolken. De wind uit het zuiden voert zeer zachte lucht aan. De maximale temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden. Vanavond meer bewolking en komende nacht valt er ook wat regen. Daarna wordt het weer wat koeler.

Weerplaza

Wat kun je vandaag verwachten?

Japan gaat naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Bij de laatste vier verkiezingen was het niet spannend: toen won telkens de regerende Liberaal-Democratische Partij. Dit keer is het niet zeker wie er aan de macht komt. De Liberaal-Democratische Partij ligt onder vuur door corruptieschandalen.

Ook in Georgië wordt er gestemd voor het parlement. Het is er onrustig, want de oppositie beschuldigt de regering van onderdrukking en een pro-Russische koers.

En veel sport vandaag: zo speelt in de eredivisie koploper PSV vanavond tegen PEC Zwolle. Ook het wereldkampioenschap shorttrack in Montreal begint. Verder rijden de coureurs in de Formule 1 de kwalificatie voor de GP van Mexico. Daarnaast staat in de Spaanse competitie de Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona op het programma.

De wintertijd gaat weer in. Komende nacht gaat de klok om 03.00 uur een uur terug.

In de Kunsthal in Rotterdam opent de tentoonstelling DIVA, waar verschillende bekende kledingstukken en ontwerpen te zien zijn die zijn gedragen door invloedrijke diva's, zoals Marilyn Monroe, Tina Turner en Cher.

Dit is er vannacht gebeurd:

Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger schrijft op X "militaire doelen" onder vuur te hebben genomen met precisieaanvallen, "als reactie op de voortdurende aanvallen van het Iraanse regime".

Met de aanval is de aangekondigde tegenreactie van Israël op de Iraanse raketaanval van ruim drie weken geleden een feit. Legerwoordvoerder Hagari stelde na de aanval in een video op X dat Israël verplicht is om te reageren als Iran "de fout maakt om te beginnen aan een nieuwe reeks escalaties".

Rond 01.00 uur (Nederlandse tijd) kwamen de eerste berichten binnen over explosies die waren gehoord in onder meer de hoofdstad Teheran. Zo'n vier uur later, na meerdere aanvalsgolven, publiceerde het leger een persbericht waarin werd gemeld dat de aanval ten einde was.

Ander nieuws uit de nacht:

Vraag naar zonnepanelen, warmtepompen en isolatie daalt hard: de vrees is dat hierdoor banen verloren zullen gaan en dat het moeilijk is om personeel te vinden als de vraag weer aantrekt.

Friese verzetsstrijder Annie van Harten (102) overleden: Van Harten was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief als koerier in het Friese verzet. Met haar man was ze onder meer betrokken bij een overval in Dokkum, waarbij het verzet een gevangene bevrijdde.

Verkiezingen Georgië in teken van angst voor Rusland: in de ogen van veel Georgiërs gaan deze verkiezingen nu toch over de keuze tussen Europa en Rusland.

En dan nog even dit:

Van Tsjechen tot Australiërs en van Britten tot Finnen: in het Gelderse vestingstadje Groenlo zijn duizenden internationale acteurs neergestreken. Deze 're-enactors' spelen drie dagen lang de Slag om Grolle uit 1627 na. Ook vandaag vindt het historische evenement nog plaats.

Hun kampementen zetten ze gisteren al op, een dag voor de slag:

3:21 Acteurs van over hele wereld bij Slag om Grolle: 'Even weg van het moderne'

Fijne zaterdag!