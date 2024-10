EPA Teheran op de vroege zaterdagochtend

NOS Nieuws • vandaag, 01:31 • Aangepast vandaag, 05:30 Israëlische aanval op Iran ten einde, nog geen zicht op slachtoffers of schade

Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger schrijft op X "militaire doelen" onder vuur te hebben genomen met precisieaanvallen, "als reactie op de voortdurende aanvallen van het Iraanse regime".

Met de aanval is de aangekondigde tegenreactie van Israël op de Iraanse raketaanval van ruim drie weken geleden een feit. Legerwoordvoerder Hagari benadrukte na de aanval in een video op X dat Israël verplicht is om te reageren als Iran "de fout maakt om te beginnen aan een nieuwe reeks escalaties".

Rond 01.00 uur (Nederlandse tijd) kwamen de eerste berichten binnen over explosies die waren gehoord in onder meer de Iraanse hoofdstad Teheran. Zo'n vier uur later, na meerdere aanvalsgolven, publiceerde het leger een persbericht waarin werd gemeld dat de aanval ten einde was.

Israël zegt onder meer locaties waar raketten worden gemaakt te hebben geraakt en bestempelt de aanval als "een succes". Iran claimt dat er "beperkte schade" is aangericht en dat de aanval grotendeels is afgeweerd dankzij de luchtafweer.

Luchtruim gesloten

Er is nog geen onafhankelijk beeld op slachtoffers, schade of wat er precies is geraakt. Amerikaanse media schrijven dat de olie- en energie-infrastructuur van Iran en nucleaire faciliteiten van het land in ieder geval niet onder vuur zijn genomen.

Iran sloot vanwege de aanval het luchtruim van het land. De VS, de belangrijkste bondgenoot van Israël, zou kort voor de aanval op de hoogte zijn gesteld door Israël.

Iraanse aanval

Begin deze maand vuurde Iran bijna 200 ballistische projectielen af op Israël. De meeste raketten werden onderschept. Kort daarna kondigde Israël al een tegenaanval aan, maar het was onduidelijk wanneer die zou komen.

De aanval van Iran kwam na een reeks dreigementen vanuit Iran na de aanvallen op Hezbollah, het doden van Hezbollah-leider Nasrallah en de liquidatie van Hamas-leider Haniyeh in Teheran.