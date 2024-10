National Security Agency Het hoofdkwartier van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, waar een van de gelekte documenten vandaan zou komen

NOS Nieuws • vandaag, 17:20 Onderzoek in VS naar gelekte Israëlische plannen voor aanval op Iran

De autoriteiten in de VS stellen een onderzoek in naar een lek waardoor uiterst geheime informatie over Israëlische plannen voor een aanval op Iran naar buiten is gebracht. Dat heeft voorzitter Mike Johnson van het Huis van Afgevaardigden bevestigd na berichtgeving in Amerikaanse media.

Volgens Johnson volgt er een geheime briefing over het lek, over de inhoud daarvan zei hij verder niets. Nieuwszender CNN heeft naar eigen zeggen van bronnen gehoord dat de gelekte documenten authentiek zijn.

De documenten, gedateerd 15 en 16 oktober, begonnen vrijdag online te circuleren nadat ze op Telegram waren geplaatst door een account met de naam Middle East Spectator. Ze bevatten inlichtingen over voorbereidingen die Israël lijkt te treffen voor een vergeldingsaanval op Iran, als reactie op de Iraanse raketaanval op Israël van 1 oktober.

In een tweet stelde Middle East Spectator vrijdag dat de documenten zijn doorgespeeld door "een van hun bronnen in de Amerikaanse inlichtingendiensten". Vandaag verscheen een bericht op Telegram waarin de groep stelde "geen connectie met de originele bron te hebben". In hetzelfde bericht zegt Middle East Spectator dat "we aannemen dat het gaat om een klokkenluider in het Amerikaanse ministerie van Defensie". Het account weerspreekt berichten in Israëlische media dat Middle East Spectator banden heeft met Iran.

Kernwapens

Een van de documenten gaat over het verplaatsen van munitie door Israël. Een ander document, dat van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA zou zijn, beschrijft oefeningen van de Israëlische luchtmacht met lucht-grondraketten, als voorbereiding op een aanval.

In een van de gelekte documenten staat dat de VS geen aanwijzingen heeft dat Israël van plan is een kernwapen in te zetten tegen Iran. Israël heeft nooit publiekelijk bevestigd dat het over kernwapens beschikt.

De documenten hebben het stempel topgeheim en zouden alleen gezien mogen worden door veiligheidsdiensten van de VS en enkele bondgenoten: Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.

Ernstig veiligheidslek

Als uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad Israëlische vergeldingsplannen op straat liggen, is dat een ernstig veiligheidslek, zegt ex-CIA-agent Mick Mulroy tegen CNN. "Vertrouwen is een sleutelbegrip in de relatie tussen de landen, en afhankelijk van hoe dit is uitgelekt kan dat vertrouwen worden aangetast."

Het lek komt op een gevoelig moment. De VS probeert een staakt-het-vuren voor elkaar te krijgen, terwijl er geen tekenen zijn dat Israël de oorlog tegen Hamas in de Gazastrook en Hezbollah in Libanon wil stoppen.

Vorig jaar zette een ander lek van Amerikaanse inlichtingen de relaties met bondgenoten onder druk, waaronder Zuid-Korea en Oekraïne. Toen bleek dat een 21-jarig lid van de Air National Guard uiterst geheime informatie op het sociale mediaplatform Discord had geplaatst. Daarin stond onder meer vertrouwelijke militaire informatie over de oorlog in Oekraïne en over het Midden-Oosten en China.