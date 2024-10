Populair afslankmiddel Ozempic helpt ook bij chronische nierschade

Tegen welke aandoeningen helpt semaglutide allemaal?

Semaglutide werd oorspronkelijk ontwikkeld als middel voor mensen met diabetes type 2. De afgelopen jaren is het onder de merknamen Ozempic en Wegovy zeer populair geworden als afslankmiddel bij mensen met overgewicht, en onder beroemdheden die een paar kilootjes kwijt willen.

Inmiddels is duidelijk dat mensen die het middel gebruiken ook een kleinere kans hebben op hartaanvallen en beroertes. Andere studies laten hoopgevende effecten zien voor mensen met slaapapneu en, zoals deze studie, nierziekten. Bij mensen met een verslaving lijkt de kans op een overdosis af te nemen.

En dan zijn er nog de effecten op geestelijke aandoeningen. In een muizenstudie nam het aantal ontstekingen in het brein af, wat het middel geschikt kan maken voor de ziekte van Alzheimer of Parkinson. Geen wonder dat The Economist deze klasse van geneesmiddelen in hun nieuwste uitgave "the everything drugs" heeft gedoopt - geneesmiddelen voor alles.