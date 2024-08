Afslankmedicijnen leveren Deense farmaceut flinke winst op

Wekelijks een injectie zetten en daardoor kilo's afvallen is in trek. Dit soort middelen, bedoeld voor mensen met obesitas, leiden tot hogere winsten bij medicijnfabrikanten.

De omzet van het bedrijf is mede dankzij het succes van het middel een kwart hoger dan een jaar geleden. Van de 18 miljard euro die er aan omzet binnenkwam, bleef er 6 miljard aan winst over. En de verkoopverwachtingen stelt het bedrijf naar boven bij.

Diabetes

Het is niet alleen de verkoop van Wegovy die groeit, ook het middel Ozempic, bedoeld voor mensen met diabetes, is in trek. Daarin zit ook semaglutide. Deskundigen raden af om het te gebruiken om af te vallen, toch wordt dit door een grote groep ook daarvoor gebruikt. De verkoop van Ozempic is een derde hoger dan een jaar geleden.