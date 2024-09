Nierstichting: nierschade is een onderbelicht probleem

Honderdduizenden Nederlanders hebben waarschijnlijk nierschade zonder dit te weten. Uit nieuw onderzoek blijkt volgens de Nierstichting dat 1,2 miljoen Nederlanders met nierschade in beeld zijn in de zorg, terwijl er volgens schattingen veel meer mensen mee kampen, namelijk 1,8 miljoen.

Bij de Nederlanders die wél in beeld zijn, is bijvoorbeeld aan de urine en/of de bloedwaarden te zien dat de nieren hun werk niet goed doen. Toch verwacht de stichting dat ook niet al die 1,2 miljoen mensen zich daarvan bewust zijn.

Bij chronische nierschade is het nierweefsel blijvend beschadigd en werken de nierfilters minder goed. De taken van de nieren, zoals afvalstoffen uit het bloed halen en de bloeddruk regelen, worden niet meer goed uitgevoerd en het lichaam wordt langzaam vergiftigd.

Mensen krijgen vaak pas klachten als de nieren nog maar voor zo'n 30 procent of minder werken. En dat is te laat om nierfalen, waarbij dialyse en transplantatie nodig is, nog goed te kunnen voorkomen of uit te stellen.