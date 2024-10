Bert Huisjes vertrekt toch bij WNL. Dat heeft de omroep bekendgemaakt . Huisjes was sinds 2011 hoofdredacteur en werd een jaar later ook bestuurder.

Huisjes kwam eind februari in opspraak na berichtgeving in het AD. Daarin stond dat er een angstcultuur bij WNL heerste, die met name werd veroorzaakt door Huisjes. In de krant beschuldigden oud-werknemers en betrokkenen hem onder meer van manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie.

Herstelgesprekken

De onrust onder medewerkers was daarmee niet weg . Zo zei een WNL-medewerker dat "een tiental redacteuren" dreigde het werk neer te leggen als Huisjes de redactievloer op zou stappen. Daardoor was er volgens de medewerker sprake van "een onwerkbare situatie".

"Ik was graag in gesprek gegaan om de lessen te halen uit het verleden. Hopelijk kan dat later alsnog. Het spijt me oprecht dat een aantal mensen mijn stijl van leidinggeven als te direct of onprettig heeft ervaren, en ik daarmee onbedoeld mensen heb geraakt."