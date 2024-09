ANP/Hollandse Hoogte Huisjes op een borrel in Den Haag in 2023

NOS Nieuws • vandaag, 21:13 Onrust bij WNL over terugkeer bekritiseerde omroepbaas Huisjes

De in opspraak geraakte Bert Huisjes gaat ondanks protesten van een deel van de redactie toch weer aan de slag als bestuurder van omroep WNL. Dat heeft de raad van toezicht van de omroep besloten.

"Bij onze beslissingen weegt het belang van alle medewerkers zwaar, ook van de werknemer die Bert is", staat in een e-mail die de raad vandaag aan medewerkers heeft gestuurd en waarover het AD als eerste heeft bericht. "We zijn ons bewust dat er verschillende meningen zijn binnen de redactie. Maar er is ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst van WNL."

Niet naar werk komen

Een WNL-medewerker laat aan de NOS weten dat een deel van de redactie heeft gedreigd niet meer naar het werk te komen als Huisjes de redactievloer opstapt. Volgens de medewerker gaat het om "een tiental redacteuren".

De medewerker benadrukt dat er ook mensen werken die geen negatieve ervaringen hebben met Huisjes. "Maar voor de hele redactie is dit een onwerkbare situatie."

"Ik hoor dat de onrust alleen maar aan het toenemen is bij WNL en dat ze echt moeite hebben met het standpunt van de raad van toezicht", zei Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen, vanavond in de talkshow Eva.

Op 13 september werd al bekend dat Huisjes zou terugkeren. Dat leidde bij een deel van de redactie tot onrust. Hierop liet de raad van toezicht weten opnieuw te kijken naar de terugkeer. WNL-presentatrice Lisette Wellens sloot vrijdag het programma Goedemorgen Nederland af met de woorden: "Ik wens u een weekend vol wijsheid en dat wens ik ook aan de raad van toezicht van de omroep."

Bekijk hier dat fragment:

0:15 Goedemorgen Nederland-presentatrice wenst raad van toezicht WNL 'weekend vol wijsheid'

De raad van toezicht van WNL zegt in de mail van vandaag dat Huisjes in ieder geval voorlopig niet op de redactie komt. Daarvoor moeten eerst gesprekken met de redactieraad worden gevoerd en een plan worden gemaakt "om bij jullie het vertrouwen te krijgen dat zaken echt anders zullen gaan en we niet teruggaan naar de oude situatie".

"We gaan met de redactieraad in overleg wat de beste manier is om ook jullie in contact te brengen met Bert", schrijft de raad. "Een van de opties is dat Bert begeleid door de eerdergenoemde mediator in gesprek gaat met groepjes werknemers. Daarnaast kan iedereen uiteraard een individueel gesprek het hem inplannen. Met of zonder mediator."

Verbazing

Voorzitter van het College van Omroepen Lock zegt met verbazing naar de mail te hebben gekeken. "Ik kan mij voorstellen dat de mensen die zich hebben gemeld of die zich zorgen maken over de situatie bij WNL zich niet serieus genomen voelen."

Formeel kan het College van Omroepen niets doen aan de positie van een hoofdredacteur van een programma of een omroepbaas. Daar gaat de omroep zelf over.

Ook de NPO, waar WNL onder valt, uit zijn zorgen. "We zijn vanmiddag door de raad van toezicht (van WNL, red.) geïnformeerd dat Bert Huisjes voorlopig zijn werkzaamheden niet hervat en dat de komende tijd eerst gesprekken worden gevoerd met medewerkers", schrijft de NPO in een reactie. "Inmiddels begrijpen we dat ook dit bericht opnieuw tot onrust en zorgen leidt. Ons uitgangspunt is en blijft dat álle medewerkers van de publieke omroep zich veilig moeten voelen."

Angstcultuur

In maart legde Huisjes zijn werk tijdelijk neer na berichten over een angstcultuur die bij WNL heerste en met name door Huisjes zou zijn veroorzaakt. Onder anderen oud-presentatoren Eva Jinek, Roos Moggré en Merel Westrik hadden aan AD laten weten dat de hoofdredacteur zich stelselmatig schuldig maakte aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie. Op de redactie zou hij onder meer de bijnamen Berlusconi en Angry Bert hebben gehad.

In het rapport van de commissie-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij publieke omroepen kwam naar voren dat redacteuren te maken kregen met pesten op de werkvloer. WNL-medewerkers beoordeelden het onderwerp 'aandacht voor gedrag op de werkvloer' negatiever dan andere omroepmedewerkers. Ook zei 94 procent van de medewerkers ervaring te hebben met pesten op de werkvloer.