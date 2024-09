Bert Huisjes blijft bestuurder bij omroep WNL, stopt wel als hoofdredacteur

De in opspraak geraakte Bert Huisjes stopt als hoofdredacteur van WNL maar blijft wel aan als bestuurder van de omroep. Een onafhankelijk onderzoek door adviesorganisatie KPMG laat geen juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag van de omroepbaas zien, heeft de raad van toezicht het personeel van WNL laten weten.

Wel heeft de te directieve stijl en soms horkerige manier van leidinggeven bij een aantal medewerkers tot verdriet, gevoelens van onveiligheid en onzekerheid geleid, concluderen de toezichthouders. Huisjes erkent dat dit is gebeurd. Hij gaat zich als bestuurder van WNL de komende tijd bezighouden met de nieuwe concessieperiode die de overheid aan alle omroepen verleent.

Krantenartikel angstcultuur

De zaak kwam eind februari aan het rollen na berichtgeving in het AD over een angstcultuur bij WNL, die met name door Huisjes zou zijn veroorzaakt. Huisjes legde korte tijd na dat artikel zijn werkzaamheden neer.